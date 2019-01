Praha plánuje opravy Karlova mostu. Hledá vhodný kámen

Pražský magistrát nechá letos vypracovat projekt opravy Karlova mostu. Město zároveň hledá lom, ze kterého by získalo kámen vhodný na opravy. Novinářům to řekl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě). Na kolik práce vyjdou a kdy začnou, zatím není jasné. Most má ve špatném stavu například 14. oblouk, který je nad Kampou.

Podle Scheinherra město nyní shání vhodný kámen, který by nahradil nevratně poškozené kamenné části mostu. Zničené kameny budou z pláště vybrány a nahrazeny novými. Ty, které půjdou použít, budou opraveny a vráceny na své místo. Přesný harmonogramu prací nebo cena rekonstrukce vzejdou z projektové dokumentace. Povrch mostu se skládá ze zhruba 66 tisíců kvádrů.

U 14. oblouku mostu na Malé Straně se drolí spáry a hrozí popraskání kamenů. Místo je dlouhodobě ohrazeno. Špatný stav oblouku posouvá Karlův most v klasifikaci Technické správy komunikací do horší kategorie, než do jaké by v případě jeho dobrého stavu patřil. Na stupnici od jedné do sedmi, kdy sedm je havarijní stav, je nyní zařazen do šesté kategorie. Město v minulosti nechalo opravit mostovku a zábradlí mostu.

Stavbu mostu zahájil 9. července 1357 na popud Karla IV. kamenický mistr Otlín, který získal zkušenosti na stavbě staršího kamenného mostu v Roudnici nad Labem. Zakladatelem Karlova mostu nebyl Petr Parléř, jak se traduje, ten stavbu převzal až po Otlínově smrti. Tehdy Kamenný, Karlův most byl založen v místě strženého Juditina mostu.

Praha letos zahájí opravy Libeňského mostu. Jako první zrekonstruuje části, jež nemají bezprostřední vliv na dopravu na mostě. Půjde například o části pro pěší, boční zdi nebo sloupy veřejného osvětlení.