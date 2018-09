Přerušte jednání o zdanění náhrad církvím, žádají Piráti

Piráti vyzvali vládu, aby předložila analýzu týkající se vyplácení finančních náhrad za restituce církevního majetku. "Do předložení analýzy by sněmovna měla zastavit projednávání návrhu zákona, který by tyto finanční náhrady zdanil," řekl předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek.

Druhé čtení zákona je na programu zářijové schůze Poslanecké sněmovny a zdanění náhrad podporují vládní ANO a ČSSD, stejně tak jako opoziční KSČM a SPD. Proti jsou ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

"Ze stanovisek ústavních expertů v podstatě vyplývá, že revize restitucí je možná pouze v případě, že se prokáže, že došlo k nějakému zásadnímu pochybení, poskytnutí mylných informací a podobně," uvedl Michálek. Současný návrh na zdanění náhrad, který předložila KSČM, však žádnou takovou úvahu neuvádí. "My jsme proto dnes jako poslanecký klub vyzvali dopisem předsedu vlády Andreje Babiše (ANO), aby vláda předložila podrobnou odbornou analýzu," řekl Michálek.

Analýza by měla vycházet z aktuálních údajů Českého statistického úřadu a transparentně doložit vyčíslení paušální finanční náhrady. Do doručení podrobných informací by měla sněmovna podle Pirátů rozhodování přerušit.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) vypracování analýzy možné je, termín, kdy by ji mohla vláda dodat, ale neuvedla. Ministryně také podpořila zdanění náhrad, které jsou podle ní přemrštěné. Zdanění by podle ní mohlo být účinné od počátku příštího roku, pokud zákon včas projde parlamentem.

Podle předsedy poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojky je třeba revidovat způsob vyplácení náhrad. Připomněl, že ČSSD zdanění náhrad slibovala už před volbami v roce 2013, vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) ale nakonec téma nepředložila kvůli odporu tehdejších koaličních partnerů z KDU-ČSL. Chvojka zároveň odmítl, že by zařazení bodu na nynější schůzi souviselo s kampaní před říjnovými obecními a senátními volbami.

Komunisté by byli rádi, aby byl zákon co nejdříve přijat. "Víme, že to bude komplikované i v Senátu, ale jsem přesvědčen, že hlasů na to bude dostatek," řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Odmítl, že zdanění náhrad by bylo protiústavní.

Návrh zákona podporuje i SPD. "Myslíme si, že každý příjem by měl podléhat zdanění," řekl předseda hnutí Tomio Okamura.

ODS považuje návrh za protiústavní. "I autoři tuší, že to narazí u Ústavního soudu," řekl předseda poslaneckého klubu strany Zbyněk Stanjura. ODS podle něj zatím ústavní stížnost nepřipravuje, očekává, že s ní přijdou samy církve. Stanjura také upozornil, že v souvislosti s vyplácením náhrad se také snižují úhrady, které stát posílá církvím na platy duchovních.

Podle předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka návrh prolamuje hranici, kde končí a začíná právní stát. "Není to otázka politická ani náboženská, ale otázka právní," uvedl. Nepovažuje za náhodné, že by se ve sněmovně mohlo o předloze hlasovat těsně před komunálními volbami.

Šéf poslanců STAN Jan Farský uvedl, že návrh je destruktivní pro právní stát a že Starostové budou hlasovat proti. Varoval před tím, kdo bude vybrán jako další po církvích, aby byl prezentován jako nepřítel. "Na koho se začne útočit? Na neziskové organizace nebo veřejnoprávní média?" uvedl Farský.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek návrh na zdanění náhrad označil za nepřijatelnou hanebnost. Pokud by ve sněmovně vznikl podnět k Ústavnímu soudu kvůli zákonu, TOP 09 by se k němu připojila.