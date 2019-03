Schillerová: Zrušení superhrubé mzdy je ohroženo

Zrušení takzvané superhrubé mzdy je v tuto chvíli ohroženo, i když konečné rozhodnutí ještě nepadlo. Při čtvrtečních sněmovních interpelacích to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Superhrubá mzda představuje hrubou mzdu zaměstnanců navýšenou o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, která u zaměstnanců poté představuje základ daně z příjmů.

Ministerstvo financí podle dřívějších informací uvažovalo v pracovním materiálu o tom, že po zrušení superhrubé mzdy by stát přestat platit zdravotní pojištění za státní pojištěnce. Ministryně však již v neděli v České televizi připustila, že její záměr neuspěje. Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka ho odmítl i premiér Andrej Babiš (ANO).

Ministryně již v neděli řekla, že pokud její návrh na změny ve zdravotním pojistném neprojde, nedává smysl rušit od roku 2021 superhrubou mzdu. Zrušení superhrubé mzdy označil minulý pátek za velké riziko předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček.

"Definitivní rozhodnutí ještě nepadlo," řekla dnes ve Sněmovně ministryně. Záležitost se zdravotním pojištěním se podle ní dostala na veřejnost nestandardně a šlo o jednu z pracovních verzí. Podle jejích slov šlo ale o řešení, které jí dávalo smysl.

V odpovědi na interpelaci poslance Pirátů Mikuláše Ferjenčníka, který se jí ptal na daňové reformy z dílny vládního hnutí ANO, také uvedla, že připravuje možnost paušální daně pro živnostníky s příjmy do milionu korun ročně. Tuto změnu by chtěla vložit do daňového balíčku na rok 2020. Pro živnostníky bude tato možnost volbou, uvedla. Pokud má živnostník manželku a děti a bude uplatňovat zákonem stanovené odpočty, může se dostat do situace, kdy mu stát naopak vyplatí daňový bonus. Živnostník si proto bude moci zvolit, zda chce přeplatek, nebo paušální daň a nebude muset podávat daňové přiznání.