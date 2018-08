"Soudruhu Filipe, radši mlčte!" Bouře po výroku o invazi 1968

Opoziční strany kritizují předsedu KSČM Vojtěcha Filipa za jeho vyjádření v britském deníku The Guardian, v němž nepřímo obvinil Ukrajince z vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Filipa obviňují z překrucování historie a upozorňují, že podobným způsobem by mohl připsat zodpovědnost za nacismus a druhou světovou válku Rakousku. Filip však tvrdí, že jen řekl pravdu. Premiér Andrej Babiš (ANO) označil okupaci za jednu z největších tragédií bez ohledu na národnost členů politbyra nebo vojáků. Prezident Miloš Zeman považuje okupaci za zločin, napsal na twitteru jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Historie roku 1968 je "ze sta procent zfalšována," uvedl Filip v rozhovoru, který web britského listu otiskl v neděli. "Nikdo nenapíše, že celá idea je postavená na protiruském stanovisku. V sovětském politbyru byl v té době jediný Rus, který hlasoval proti (invazi). (Tehdejší vůdce Sovětského svazu Leonid) Brežněv byl z Ukrajiny. Hlavní silou invazních armád byli Ukrajinci," citoval britský list předsedu KSČM.

Okupace byla zločin. Názor pana prezidenta je od roku 1968 stejný. Buďme šťastni, že dnes tuto pravdu můžeme svobodně říkat a nejsme za to postihováni profesní likvidací, jako se stalo Miloši Zemanovi v úvodu normalizace právě pro jeho odpor k okupaci Československa. - Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 14. srpna 2018

Filip ve sněmovně na dotazy novinářů odpověděl, že řekl pravdu. "Předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu tak bylo složeno. A já jen připomínám, že z historických dokumentů je pravda, že Leonid Iljič Brežněv byl Ukrajinec a hlasoval pro. Zástupce Ruské federace, Ruska, hlasoval proti, zástupce Litvy se zdržel hlasování a ostatní podle národností, včetně těch, kteří byli okolo Leonida Brežněva, byli také Ukrajinci," řekl předseda komunistů.

"Tady se šíří, že jediným, kdo to zavinil, byla Ruská federace. Ale Ruská federace není jediným následníkem Svazu sovětských socialistických republik. Těch bylo 15 a všech 15 na tom má tento podíl," dodal Filip.

"Pro Československo byla okupace v roce 1968 jednou z největších tragédií v historii a je celkem jedno, jaké národnosti byli členové politbyra nebo jednotliví vojáci," uvedl na svém twitteru Babiš.

Pro Československo byla okupace v roce 1968 jednou z nejvetších tragédií v historii a je celkem jedno, jaké národnosti byli členové politbyra nebo jednotliví vojáci. - Andrej Babiš (@AndrejBabis) 14. srpna 2018

"Komunisté se nemění - i se svými výmysly, obdivem k Moskvě, bagatelizováním zločinů a falšováním historie, v čemž vždy vynikali. Výročí invaze ze srpna 1968 je příležitostí si připomenout, kdo se díky (předsedovi ANO) Andreji Babišovi a (předsedovi ČSSD) Janu Hamáčkovi přiblížil k moci," uvedl na Twitteru předseda ODS Petr Fiala.



ODS: Jasnou odpovědnost za okupaci mají komunisté

"Jasnou odpovědnost za srpen 1968 a následnou okupaci naší země mají komunisté. A je jedno, zda byl Brežněv Rus nebo Ukrajinec, je jedno, že se KSČ přejmenovala na KSČM," připojil se předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

"Překrucování historie vždy bylo a je doménou totalitářů a vůdců antidemokratických sekt. Vojtěch Filip se svými výroky o roce 1968 nepokrytě zařadil mezi ně. Snahou vyvinit Rusko z okupace se zároveň stal pouhou loutkou sílícího stalinistického křídla KSČM," reagoval předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

TOP 09: Stejně možné by bylo obvinit Rakousko

"Podle soudruha Filipa Rusové za invazi vojsk v roce 1968 nemůžou, protože Brežněv byl Ukrajinec. Podle této logiky Němci nemůžou za světovou válku, protože (nacistický vůdce Adolf) Hitler byl Rakušan," napsala na Twitter místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová-Adamová. Podle ní by stejně bylo možné obvinit Gruzii za smrt milionů obyvatel Sovětského svazu, protože komunistický vůdce Stalin byl Gruzínec.

Podobně argumentoval i lidovecký poslanec Marek Výborný. "Stejná logika jako, že ta normalizaci mohou Slováci, protože Husák byl Slovák. Soudruhu, ve vašem případě asi lépe mlčet," napsal o Filipovi.

Šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek kvůli Filipovým výrokům kritizoval vládní hnutí ANO a ČSSD. "A takového frajera si hnutí ANO vybralo jako 1. místopředsedu Poslanecké sněmovny a vesele s ním vládnou. Raději čestně prohrát než vyhrávat s takovými spoluhráči!"