Špidla: Sobotkovi dají dějiny za pravdu. Babiš měl skončit už dříve

Podle bývalého předsedy vlády a člena sociální demokracie Vladimíra Špidly jsou karty rozdané a záleží teď na ČSSD, jak s nimi bude hrát. Sám soudí, že by se rozhodně neměli držet při zdi a měli by se například inspirovat Německem. Současně považuje tehdejší konflikt mezi Andrejem Babišem a Bohuslavem Sobotkou za nutný. Řekl to v rozhovoru pro server aktualne.cz.

"Proběhlo referendum, a to rozhodlo o účasti ve vládě docela jasně. Diskuze byla velmi živá a skutečně hodná toho jména. Doufám, že oživení bude pokračovat. Karty jsou rozdané a teď záleží, jak s nimi bude ČSSD hrát, aby posilnila své postavení,"odpovídá Špidla na otázku ohledně současné krize uvnitř sociální demokracie. O tom, zda by bylo pro stranu výhodnější jít do opozice, nechce vůbec polemizovat. "To je otázka, která už teď nemá cenu," argumentuje.

Podle Špidly by se mohla sociální demokracie inspirovat sousedním Německem, kde existuje sociálnědemokratická myšlenka spoluúčasti pracujících na řízení podniku. "Je to jedna z nejúspěšnějších ekonomik na světě. ČSSD by mohla za podobné prvky bojovat v Česku. Stejně tak se musí zvýšit minimální mzda a musí být nad úrovní chudoby," vysvětluje bývalý předseda vlády.

Za konflikt může Špidla

Konflikt tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky s Andrejem Babišem přičítají často sociální demokraté právě Špidlovy. Ten v té době totiž zastával post šéfa poradců předsedy vlády. "Bohuslav Sobotka je velmi samostatná osobnost, rozhodoval se sám, na svou vlastní odpovědnost a po velmi hluboké úvaze. Myslím, že mu dají dějiny za pravdu, konflikt s Andrejem Babišem byl nutný," popisuje a dodává, že měl současný premiér Andrej Babiš skončit ve vládě už dříve.

Současně v rozhovoru přiznává, že si i po prohraném konfliktu Bohuslava Sobotky váží. "Naopak by byla chyba se tomu konfliktu vyhýbat, velikost politika je mimo jiné také v tom, že je schopen jít do konfliktu, byť ví, že existuje značné riziko neúspěchu," říká Špidla a popírá Sobotkovu nekomunikativnost, kterou mu členové strany často vyčítali. "U mě si na to také stěžovali. Zřejmě je nějaký problém v komunikaci v ČSSD, to je ale spíš problém systému, ne jednotlivce," argumentuje.

Zároveň vyvrací, že by mohly současné rozpory v sociální demokracii zapříčinit odchod hned několika lidí. "Jednotlivci možná odejdou, ale nějaká skupina ne. Sociální demokracie nemůže být úplně sjednocená. Společnost je složitá, odpovědi nejsou jednoduché a sociální demokracie byla vždy demokratická strana," vysvětluje Vladimír Špidla a dodává, že už nemíří do žádné exekutivní funkce. "Práce ve vládě už není nic pro mě. Je mi sedmašedesát, pomalu mi končí sezona," bilancuje.