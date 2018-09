Spor o nemocenskou. ČSSD trvá na dodržení koaliční smlouvy

Sociální demokracie trvá na zrušení karenční doby, tedy na obnově proplácení nemocenské v prvních třech dnech, a na zavedení zálohovaného výživného. Podporu očekává od sněmovního sociálního výboru. Před jednáním výboru to řekly poslankyně ČSSD Kateřina Valachová a Alena Gajdůšková.

Valachová poukázala na to, že se zrušením karenční doby počítá programové prohlášení koaliční vlády ANO a ČSSD. Předpokládá proto, že zástupci ANO v sociálním výboru nenapodobí své kolegy z hospodářského výboru, který obnovu proplácení nemocenské v prvních dnech ve středu zamítl.

"Hospodářský výbor slyšel pouze zaměstnavatele a jejich ekonomické argumenty," uvedla Valachová. Sociální výbor by měl podle ní více přihlédnout k právům zaměstnanců, sociálním parametrům a makroekonomickým dopadům. "Že lidé přecházejí nemoc, to nás taky něco stojí," dodala poslankyně.

Zaměstnanci by podle novely ČSSD dostávali i v prvních třech dnech 60 procent platu, náklady by nesl zaměstnavatel. Zaměstnavatelům i osobám samostatně výdělečně činným by se podle návrhu snížily o 0,2 procentního bodu odvody na nemocenské pojištění. Rozpočtové dopady autoři novely odhadli zhruba na 2,6 miliardy korun ročně. Hnutí ANO dávalo přednost variantě, podle níž by nemocní dostali první tři dny 30 procent platu a zaměstnavatelé by propláceli první až 11. den stonání místo nynějšího čtvrtého až 14. dne.

V programovém prohlášení vlády je i návrh, aby za neplatiče alimentů poskytoval výživné na děti stát, který by pak dlužnou částku vymáhal zpět do rozpočtu. "Nedopustíme, aby institut zálohovaného výživného opět padl pod stůl," prohlásila Gajdůšková.

O státní alimenty by mohl rodič žádat podle návrhu ČSSD po dvou měsících, v nichž nedostane alimenty vůbec nebo dostane jen jejich část. Podle Gajdůškové by měl pak stát zpětně vymáhat po neplatičích i náklady na administraci vyplacení zálohovaného výživného, tedy částku o deset procent vyšší, než je dlužné výživné. Sociální demokraté podle Valachové počítají také s opatřením pro vymáhání výživného v řízení o oddlužení neplatiče alimentů.

Poslankyně tak chce otupit kritiku zejména pravice, že zálohované výživné by zvýšilo náklady státu. Sociální demokraté odhadli, že stát by ročně na náhradním výživném vyplatil kolem 700 milionů korun, zpět by vymohl sotva pětinu částky.