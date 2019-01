Staněk: Babišův plán vybudovat úřednickou čtvrť není nesmyslný

Plán premiéra Andreje Babiše (ANO) vybudovat úřednickou čtvrť v Praze není podle ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) nesmyslný. Budovy po přesunu ministerstev z centra by ale podle něj měly zůstat v rukou státu. O možnosti postavit v Letňanech "úřednické městečko" mluví Babiš delší dobu. Bylo by to podle něj ekonomicky výhodné ve srovnání se současným stavem, kdy ministerstva sídlí v různých palácích v centru metropole a další prostory si pronajímají. Proti záměru se naopak vyslovil pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Pozemky v Letňanech, o které by měl stát podle Babiše zájem, mají celkovou rozlohu 354 tisíc metrů čtverečních. V listopadu premiér uvedl, že v letňanském komplexu by mohlo být více než 10 tisíc zaměstnanců a výstavba by stála deset miliard korun.

"Plán pana premiéra vytvořit úřednickou čtvrť si myslím, že není úplně nesmyslný. Myslím, že by měl svůj smysl. Co se týče paláců, ve kterých sídlí například ministerské budovy, a to není jenom ministerstvo pro místní rozvoj, ale také například ministerstvo kultury, tak pokud by se ty paláce zpřístupnily v podobě galerií a muzeí, tak si myslím, že by to bylo pro veřejnost jenom přínosné," řekl krátce před jednáním vlády ministr kultury. Na otázku ČTK, zda by ministerské budovy měly po přemístění ministerstev z centra být nadále majetkem státu, Staněk odpověděl: "Zcela určitě."

Zpravodajský web E15 naopak přinesl informaci, že pražské paláce, kde sídlí vybraná ministerstva, by mohly být prodány soukromníkům. Podle webu majetkový úřad už vybral první budovy, které by mohla státní správa vyklidit. Babiš podle E15 uvedl, že by se desetimiliardová investice měla vrátit do pěti let díky prodeji nemovitostí a ušetřeným nákladům, aniž blíže upřesnil, o které budovy by mělo jít. Zdůraznil však, že majetkový úřad pracuje s různými variantami. Každá by měla naplnit předpokládanou návratnost investice, citoval premiéra web E15.

Ve středu chce Babiš s pražským primátorem o výstavbě úřednické čtvrti jednat. Hřib s plánem nesouhlasí, ve městě by podle něj vzniklo úřednické ghetto. S pozemky v Letňanech Praha počítá na výstavbu nové nemocnice.