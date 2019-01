Stovka sympatizantů KSČM protestovala proti drahému bydlení

Zhruba stovka lidí demonstrovala na pražském Václavském náměstí proti zvyšování nákladů na bydlení. Akci pořádal krajský výbor pražské KSČM. Většina účastníků měla oblečené žluté reflexní vesty po vzoru protestního hnutí ve Francii. V průběhu akce na náměstí přišlo vyjádřit nesouhlas s komunisty několik lidí z aktivistické skupiny Rebelové české politiky, na sobě měli uniformy příslušníků pohotovostního pluku. Protest trval zhruba 40 minut.

Demonstrací chtěli pořadatelé upozornit zejména na rostoucí náklady na bydlení a na zvyšování cen energií. Účastníci také mohli podepsat petici, v níž autoři požadují vytvoření systému dostupného bydlení, výstavbu obecních a družstevních bytů a domovů nebo přidělování bytů podle potřeby.

"Bydlení, zvlášť v Praze, je už teď neúnosné dokonce i pro střední třídu. Pro seniory, rodiny s dětmi, mladé lidi, samoživitelky je to za jejich možnostmi. Myslíme, že bychom měli upozornit na to, že to není v pořádku," řekla ČTK členka KSČM a bývalá poslankyně Marta Semelová. Situací by se podle ní měli zabývat politici na všech úrovních, ale také například Energetický regulační úřad. Na demonstraci kromě ní promluvil například i komunistický poslanec Jiří Dolejš.

Náklady na stavbu klesly, ale nájmy jsou dražší

Protestující drželi transparenty jako "Vaše zisky = naše dřina" nebo "Smrt kapitalismu". Vestami odkazovali na hnutí takzvaných žlutých vest ve Francii, jehož členové se od poloviny listopadu každý týden bouří proti politice francouzské vlády a prezidenta Emmanuela Macrona. Dávají najevo frustraci z rostoucích životních nákladů a ze stagnujících příjmů.

V průběhu akce se několik aktivistů v uniformách postavilo poblíž pomníku svatého Václava. Několik lidí také drželo nápisy upozorňující na to, že komunisté tolerují vládu ANO a ČSSD v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Náklady na stavbu bytu v bytovém domě v porovnání s průměrnou mzdou v roce 2017 klesly podle Českého statistického úřadu proti roku 1997 o třetinu, u rodinných domů se snížily o 42 procent. V poslední době ale zvláště ve větších městech výrazně rostou ceny bytů a nájmů. Například v Praze vzrostly ceny nových bytů od poloviny roku 2015 o více než čtyři pětiny a dostaly se v průměru nad 100 000 korun za metr čtvereční. Z prosincových údajů webu Ideální nájemce.cz vyplývá, že medián neboli střední hodnota nájmu v Praze byl 16 704 korun za měsíc, v Brně 11 985.