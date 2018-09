Strany chtějí zlepšit dopravu či bydlení. Za kampaň dají miliony

Politické strany v Praze se zaměřily v předvolební kampani zejména na téma dostupného bydlení, dopravy a MHD, hospodaření magistrátu a investice. Kromě plakátů na sloupech nebo billboardů sází na tzv. kontaktní kampaň, kdy se stánky v ulicích oslovují voliče, zaměřují se i na internet a sociální sítě a ANO voliče láká prostřednictvím sousedských hostin. Strany rovněž tisknou své noviny či letáky. Do kampaně plánuje většina investovat několik milionů korun. Magistrát zaregistroval k volbám do zastupitelstva Prahy 29 kandidátních listin. Volby budou na začátku října.

Nejvyšší částku ze všech chce za kampaň utratit ANO, a to dvacet milionů korun. Slibuje investice do stavby metra D a části vnitřního okruhu nazývaného Vlasta, chce ulehčit dopravě na magistrále a v centru. "Investujeme do dostupného bydlení. Do roku 2030 v Praze vznikne 140 tisíc nových bytů," uvedl lídr ANO Petr Stuchlík. V Praze chce hnutí pořádat tzv. sousedské večeře, kterých se zúčastní kandidáti ANO. Na nich se bude podávat mimo jiné guláš a pivo.

Pražská TOP 09 kandiduje společně se STAN a KDU-ČSL pod názvem Spojené síly pro Prahu a v kampani se zaměřuje na dopravu, nedostatek bytů, stagnující rozvoj města a netransparentní hospodaření radnice a městských firem. Jako slogan si vybrala "Profesionální správa města. Konečně!" "Klademe ale důraz na kontaktní kampaň, občané Prahy nás v září potkají v ulicích, chceme slyšet jejich názory," uvedla mluvčí Karolína Pelikánová. Kampaň TOP 09 by neměla stát víc než 15 milionů.

Křesťanští demokraté utratí v metropoli za volby tři miliony korun. "To je včetně peněz pro obvodní organizace," uvedl předseda pražské KDU-ČSL Jan Wolf. STAN podle svého pražského předsedy Petra Hlubučka vydá na volby pět milionů korun.

Sdružení Praha Sobě (PS) poslance a starosty Prahy 7 Jana Čižinského chce do kampaně investovat šest milionů. Čižinský řekl, že čtyři miliony již sdružení má a stále oslovuje dárce. PS nabízí voličům, že zrychlí stavební řízení, zlepší dopravní situaci i fungování magistrátu a vyřeší problémy při správě majetku. Chce také modernizovat MHD. PS nebude používat billboardy, pouze v ulicích vylepuje plakáty a zaměřit se chce na kontaktní kampaň a sociální sítě.

Doprava a parkování je předvolebním tématem pražské ODS. Voličům slibuje investice do dopravy, sociálních služeb a rozvoje bydlení a výstavbu domů pro seniory. Také chce změnit povolování staveb a řešit digitalizaci Prahy. Financování kampaně má rozděleno podle jednotlivých městských obvodů. Každý z nich má podle mluvčí pražské ODS Lenky Mottlové svůj rozpočet. Celková suma, kterou občanští demokraté do kampaně vloží, bude prý známa až po celkovém vyúčtování.

ČSSD se zaměřila na životní náklady Pražanů. "Ústředním motivem kampaně je zlevnění života Pražanům, jelikož život v Praze se stal finančně neúnosným pro značnou část obyvatel," uvedl mluvčí pražské ČSSD Lukáš Henzl. Heslem ČSSD je "Zlevníme život všem Pražákům. Jasně!" Socialisté chtějí MHD zdarma, 2000 dostupných bytů každý rok nebo 2500 Kč pro každé dítě na lyžařský výcvik a školu v přírodě. V kampani využijí billboardy, reklamu v MHD i kontaktní kampaň. Na větších setkáních s občany chce dětský koutek, občerstvení a živou hudbou. "Rozpočet kampaně se pohybuje v nižších jednotkách milionů korun," uvedl Henzl.

Komunisté plánují utratit za kampaň asi dva miliony korun. Jejich tématy jsou bydlení, doprava, hospodaření s majetkem nebo rozvoj města. "Vadí nám předražené bydlení, zasekaná Praha, rozprodávání majetku města, neprůhledné zakázky a trafiky pro kamarády ve vedení městských firem, zpackaný návrh metropolitního plánu," uvedla Marta Semelová, která vede kandidátku. Také komunisté chtějí hlavně chodit do ulic za voliči.

Piráti se v kampani zaměřují na chod magistrátu a zveřejňování informací či digitalizaci metropole v podobě například mobilního signálu v metru nebo zlepšit on-line informace z MHD. Také slibují vysadit milion stromů a zrychlit výstavbu bytů. V komunikaci s voliči spoléhají zejména na setkávání s nimi a na internetovou komunikaci. Využívají rovněž plakáty umístěné na sloupech veřejného osvětlení. Utratit chtějí asi čtyři miliony korun.

Pražští Zelení se v kampani zaměřují na dostupné bydlení, dopravu a boj s klimatickými změnami. Voliče chtějí oslovit kontaktní kampaní, při které budou rozdávat volební noviny, tužky nebo nalepovací tetování pro děti. Na venkovních plakátech strana ustoupila od fotografií kandidátů a zaměřuje se na programová hesla. Rozpočet mají Zelení nastaven na dva miliony. "Nebudeme uplácet voliče guláši, buřty nebo pomeranči," uvedl lídr kandidátky Ondřej Mirovský.

Hnutí SPD-Tomio Okamura chce do kampaně vložit několik milionů, přesné náklady nyní vyčísleny nemá. Voliče chce oslovit zejména v ulicích, rozmístilo také billboardy a rozdává noviny. V kampani vsadilo na slovo "Zajistíme" a chce se zaměřit na bezpečnost v Praze, dostavbu dopravní infrastruktury, jako je silniční okruh a metro D, a podpořit chce zlepšení služeb pro tělesně postižené. Pro děti chce SPD zubní pohotovosti a zvýšit počet míst v mateřských školkách.