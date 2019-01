Středula v Duelu Jaromíra Soukupa: Rozvoj ekonomiky? Šance tu je, sami si to zhoršujeme

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. V pořadu se probíraly nejen aktuální témata, ale došlo také na diskuzi o mzdách, bydlení a kandidatuře na prezidenta.

Mezi hlavní témata zařadil moderátor a zároveň generální ředitel TV Barrandov mzdy. V úvodu pořadu upozornil na to, že ekonomika Česka funguje, ale struktura ekonomiky není příliš zdravá. Podle něj jsme ohroženi moderními technologiemi, nedostatkem pracovní síly a problém také je, že tuzemské platy neodpovídají.

"Máme v jedné firmě například problém, že tam lidé dostávají částky, které jsou něco přes pět set eur. V Česku je průměrná mzda v přepočtu asi 1300 eur a ta firma je ze Švédska, kde je průměrná mzda v těchto oborech asi 2880 euro. Lidé tam vstoupili do stávkové pohotovosti. To je příklad toho, že je Švédsko sice spojováno s dobrou sociální zodpovědností, ale u nás se chovají jako na dobytém území," vysvětluje v úvodu Středula.

Soukup následně v souvislosti s třicetiletým výročím Sametové revoluce připomíná, jak tehdy všichni věřili, že ekonomicky doženeme Německo. "Ta šance je tady vždy. Tu situaci zhoršujeme tím, že namísto tlaku na investice ve vztahu k firmám, se ty peníze odvádějí mimo republiku. Tady z toho hlediska si můžeme říct o vyšší mzdy. Jaký je rozdíl, mezi zaměstnancem mateřské firmy v Německu a její dceřiné u nás," ptá se Středula a dodává, že navíc vyrábí stejné produkty.

Česko jako investorský ráj

Moderátor reaguje, že je Česká republika vlastně investorský ráj. Zároveň upozorňuje na neexistenci regulace vývozu kapitálu. "Evropská unie by se měla podívat jak ty toky tečou. Není možné k tomu jenom přihlížet. Není to diskuze jenom pro českou kotlinu. Je to o společném daňovém základu, o přiměřené míře zisku a tak dále," vysvětluje předseda odborových svazů.

Téma moderátor uzavírá otázkou na odhad růstu mezd pro letošní rok. "My jsme v září loňského roku doporučili našim organizacím, aby se pohybovaly v pásmu 7 až 9 procent, což považujeme za udržitelné," odpovídá Středula a dodává, že to nezpůsobuje žádný problém, naopak to podporuje růst HDP.

Následně stočil Soukup téma hovoru k otázce kandidatury na prezidenta, kterou Středula nevyloučil v nedávném rozhovoru pro časopis TÝDEN. "Tady platí hlas lidu, hlas boží. Pokud by měli lidé takový zájem, tak by se nad tím měl zamyslet i Středula. Mám od veřejnosti reakce, které jsou pozitivní a milé, takže nikdy neříkej nikdy," říká Středula a dodává, že to záleží také na jeho rodině a organizaci, ve které působí.

Dalším tématem se stalo nákladné bydlení. Středula považuje bytovou situaci za velmi vážnou a upozorňuje, že už se skutečně nejedná pouze o problém Prahy. "Pět let se nepodporovalo družstevní vlastnictví a nájemní bydlení. My jsme navrhovali, aby se postavilo s podporou státního fondu rozvoje bydlení rozvoje padesát až sto tisíc bytů, které by byly na obecních pozemcích a stát by to zafinancoval. Tím by se rozpohyboval trh s nájemním bydlením," říká Středula.

Současně také považuje za problém takzvaný obchod s chudobou a exekuce. Na závěr dodává, že vlastnické bydlení už není nic moderního, nová generace se bude pohybovat po Evropě a nepotřebuje se svázat vlastnictvím.

Pokud si nechcete nechat ujít další zajímavá témata, která hýbou politickou scénou, sledujte Duel Jaromíra Soukupa, který slibuje exkluzivní živý přenos, ostrou výměnu názorů, výjimečné hosty a nový styl politické debaty, kde hlavní úlohu hraje to, co zajímá a trápí diváky. Již příští týden ve čtvrtek od 21.30 hodin na TV Barrandov.