Ťoka mají na mušce i lidovci. "Stavební dozor nefunguje"

KDU-ČSL bude chtít na úterní jednání sněmovny zařadit bod, kde by ministr Dan Ťok (za ANO) vysvětlil situaci, která panovala tento týden na dálnici D1. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Jako závěr debaty by si představoval například usnesení, ve kterém by ministerstvo dostalo za úkol podat zprávu, jak situaci bude systémově řešit.

Doprava na dálnici zejména na Vysočině od středy do čtvrtka kolabovala kvůli hustému sněžení. Kolony měřily desítky kilometrů. Kraj Vysočina ve čtvrtek uvedl, že kolaps provozu způsobila nepřipravenost modernizovaného úseku na zimní podmínky. Kritika zaznívala minulý týden i v Poslanecké sněmovně.

Ředitelství silnic a dálnic poslalo tento týden firmě Geosan Group příkaz k okamžité opravě vysypaných kaveren na dálnici D1 u Humpolce. Iniciativu na staveništi je ŘSD připraveno převzít v pondělí. "Je to potřeba projednat. Byly dopředu dotazy, co se stane, když nachumelí. Na ministerstvu se spoléhalo, že nenachumelí. Není to nic nového, je evidentní, že nefunguje stavební dozor," řekl Bělobrádek.

Ťok by měl podle Bělobrádka vysvětlit, jak se bude situace systémově řešit. Připomněl, že Ťok měl čas již čtyři roky, protože ministrem je už od prosince 2014. Za řešení šéf KDU-ČSL nepovažuje pouhé přijetí zákona, podle kterého by kamiony nesměly kvůli sněhu do levého pruhu. Podobně se vyjádřil předseda poslanců Pirátů Jakub Michálek. "Chci vidět, co (ministr) připraví. Nejsem si jist, jestli jakýkoliv zákon může napravit neschopnost ministerstva," uvedl Michálek.

Ťoka už v sobotu po zasedání svého širšího vedení kritizovala KSČM v souvislosti s hodnocením toho, jak je ze strany ANO plněna dohoda o toleranci vlády. Předseda KSČM Vojtěch Filip vytkl Ťokovi situaci na D1. Kritiku zopakoval předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik. Opoziční strany by podle něj měly komunisty podpořit ve tlaku na Ťokovo odvolání.