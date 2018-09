"Uděláme Česko bohatší!" Hnutí ANO zahájilo kampaň

V pondělí hnutí ANO zahájilo předvolební kampaň v centru Prahy. Lídr hnutí a premiér Andrej Babiš spolu s pražským kandidátem na primátora Petrem Stuchlíkem, brněnským primátorem Petrem Vokřálem a primátorem Ostravy Tomášem Macurou představili program strany. "Uděláme Česko bohatší," znělo jejich heslo. ANO se zaměří zejména na byty, školy a dopravu.

"Hnutí ANO startuje kampaň do komunálních a senátních voleb. Pro naše hnutí je to druhá kampaň, samozřejmě máme co obhajovat," začal úvodním slovem premiér Andrej Babiš, který představil klíčové body předvolebního programu.

"My vnímáme problémy v dopravní infrastruktuře, není kde parkovat. Rovněž vnímáme, že není dostupné bydlení, přestalo se stavět. Proto naše vláda přichází s projektem výstavba, který je právě o dostupném bydlení, a myslím si, že včas, neboť nájmy jsou skutečně vysoké," prohlásil premiér.

Následně pokračoval, že důležitou součástí je také dostupnost mateřských škol, základních škol, sportovišť a kulturním vyžití v Česku. "Menšinová vláda hnutí ANO za těch realizovala výjezdy do krajů. Poprvé v historii jsme zmapovali potenciál investic naší země, protože si myslím, že my potřebujeme skutečně plánovat," pokračoval.

Své plány pak postupně představili i kandidáti na brněnského, ostravského a pražského primátora. Petr Stuchlík, který by měl vystřídat doposud úřadující primátorku Adrianu Krnáčovou, slíbil nejen propojení Běchovic na dálnici D10 do roku 2025, výstavbu vnitřního pražského okruhu do roku 2030, ale také mluvil o výstavbě metra D - podle něj by do roku 2027 měla být v provozu linka do Písnice. Vše ale za podmínek, že nebude v Praze vládnout koalice aktivistů typu strany Zelených.

Krnáčová jako krizová manažerka

Došlo také na hodnocení Adriany Krnáčové, jejíž práci a působení v primátorském křesle Babiš i Stuchlík hájili - označili ji za krizovou manažerku, která si uškodila špatnou komunikací. Vyzdvihli však zejména vyřešení kauzy Opencard, zavedení Lítačky či dostavbu tunelu Blanka. "Lítačka je skvělá, sám jsem si minulý týden aplikaci stáhl," dodal Stuchlík.

Brněnský primátor a lídr kandidátky Vokřál poznamenal, že Brno je na vzestupu. "Když přijedete do Brna, všude je rozkopané. Ale já to beru pozitivně, konečně se nám podařilo začít stavět," prohlásil. Dále se v Brně chystá projekt velkého městského okruhu, parkoviště pro fakultní nemocnici nebo výstavba atletické haly v univerzitním kampusu.

Podobně mluvil také ostravský primátor Tomáš Macura. "Chceme zbavit Ostravu toho špatného přívlastku 'černá' se špatnou kvalitou života," uvedl a zároveň dodal, že právě to se jim podařilo.

Následně se Andrej Babiš rozhovořil o teoretických výsledcích hnutí ANO v senátních volbách. "Nám ten senát nikdy moc nešel," uvedl skepticky. Nicméně dodal, že i tak mají kvalitní kandidáty za ANO do senátu, jako je například bývalý ministr financí Ivan Pilný.