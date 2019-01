V Praze se objevil první billboard kampaně proti premiérovi

U křižovatky ulic Radlická a Stodůlecká v Praze 5 byl vylepen první billboard kampaně Stydím se za svého premiéra. Na něm je frontman skupiny Portless Kryštof Michal, který Andreji Babišovi (ANO) vytýká používání demagogie a lží k obhájení politických kroků. Dalších 95 billboardů s tvářemi občanů se objeví do konce týdne i v dalších českých obcích a městech. Autorem kampaně je Jaroslav Poláček, majitel agentury Produkujeme, která akci organizuje. Babiš ve středu řekl serveru iDNES, že zve všechny lidi zapojené do kampaně na kávu.

"Nikdo z nás nepopírá, že pan Babiš vyhrál volby, že máme politickou reprezentaci, kterou máme, s tím všichni žijeme každý den. To ale neznamená, že bychom k tomu měli mlčet. V demokracii o tom můžeme zpívat, křičet, nebo se zavěsit na billboard a říct třeba něco billboardem," řekl zpěvák, jehož billboard vidí řidiči přijíždějící do hlavního města. Do akce se zapojil proto, aby se jeho názor mohl dostat také k lidem, kteří přemýšlejí jinak.

Premiérovi vytýká způsob jednání. "Popírá základní pravdy, znevěrohodňuje, relativizuje každý den všechno, aby mohl obhajovat to, co dělá. Daří se mu to bohužel u velké části společnosti, asi ta naštvanost s těmi 25 lety předchozí politiky byla velká. Je zvláštní, že se zapomíná na to, že on a pan prezident (Miloš Zeman) jsou vlastně hegemony té situace. Je těžké křičet: postavíme se proti tomu, co tady bylo 25 let a zároveň si zvolit dva hlavní představitele té doby," dodal Michal.

Babiš ve středu sdělil serveru iDNES, že by rád všechny zapojené do kampaně pozval hromadně na kávu, kde jim chce vysvětlit, že není důvod se stydět. Michal označil tento nápad za mediální gesto a řekl, že pozvání nepřijme.

Objednat si billbord proti premiérovi Babišovi se svou tváří mohl kdokoli. Za 4500 korun organizátoři zajistili pronájem a vytištění plakátu. Během prvního týdne vidělo na facebooku Poláčkovu výzvu 60 tisíc lidí, zhruba stovka lidí se rozhodla objednat si vzkaz pro premiéra.

Do akce se zapojili občané i osobnosti. Akci podpořili například scenárista a režisér Vladimír Škultéty, herec Marcel Vašinka nebo režisérka Olga Sommerová a na plakátu se objeví například herec Karel Zima, který bude mít vzkaz na Praze 3. Kromě Prahy bude billboard k vidění například v Chrášťanech, Jablonci nad Nisou, Kašperských Horách, Kunovicích, Lanžhotě, Rumburku, Plzni, Táboře, Teplicích či v Brně.

Motiv billboardu není novinkou. Stejná kampaň se objevila na jaře roku 2005, tehdy byla zaměřená proti premiérovi za ČSSD Stanislavu Grossovi, který nedokázal věrohodně vysvětlit okolnosti nákupu svého bytu. Za kampaní starou 13 let stál Filip Huplík z ODS, tehdy se plakát objevil asi na třech desítkách ploch.