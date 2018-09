Videoklip může politika "zlidštit", soudí odborník

Necelých čtrnáct dní zbývá do komunálních voleb a politici z celého Česka se snaží zaujmout voliče, aby je podpořili a dali jim hlas. Internetem se tak šíří různé typy kampaní, v poslední době však vyhrávají různě pojaté videoklipy. Jak moc jim vtipně pojatá videa mohou ve volbách pomoc, na to odpovídal v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ politolog Jan Kubáček.

Komunální volby se blíží, co říkáte na některá propagační videa jednotlivých kandidátů? Například primátor Brna Petr Vokřál vsadil na song jako Brno...

Je to jeden z prvků kampaně, který se v době internetu a sociálních sítí rychle šíří. Politici se snaží voliče všemožně zaujmout, proto je to občas až provokativní, ale je to záměr - aby se o tom mluvilo, psalo a oni byli "vidět". Musí ale platit, že je to neformální a s nadhledem.

Osloví podle vás tato strategie voliče?

Myslím si, že část voličů to zaujmout může. Ale není to úplně ten hlavní důvod, aby to voliče zvedlo ze židlí a dostalo je to k volbám. Spíš si řeknou, že ten politik to bere s nadhledem, není jako všichni ostatní - to mu může celkem dost pomoc, ale nemůže to zásadně ovlivnit výsledek.

Může to naopak ublížit?

Nemělo by, pokud v té kampani není nějaký zásadní úlet. Ale když si vzpomenete na kampaň, kterou před lety nejmenovaní sociální demokraté udělali - ten klip, jak na Ostravsku seděli, popíjeli pivo a na stole byly klobásy - to byl klasický příklad bumerangu, který se jim vrátil.

I tak ale ve spoustě kampaní uslyšíme silné hlasy kritiků. Může být klip úspěšný i za předpokladu, že je podle kritiků označovaný za bizarnost?

Důležité je, jak to vyhodnotí voliči. Pokud na ně působí pozitivně, i se u toho pousmějí, je tam velká šance, že si toho politika zapamatují a donutí se nad tím přemýšlet. A to je částečný úspěch, což se v případě pánů ze sociální demokracie nepodařilo.

Nicméně když jsme u kritiků, ti jim kuriózně dělají reklamu. To, že to někdo označí za bizarnost, docílí hlavně toho, že to přitáhne ještě větší pozornost.

Může volič v takových kampaních poznat, co mu daný politik nabízí a proč by ho měl volit?

Spíš bych řekl, že si z toho odnáší pocit, že je ten politik lidský, že se dokáže některým věcem zasmát, využít trend. Vezměte si třeba takovou TOP 09. Ti, když začínali, přišli s kampaní s Karlem Schwarzbergerem. V první byl ten jeho pověstný rentgenový snímek s dýmkou, ve druhé zase využili jeho nešvaru, že neustále usínal. A oni z toho udělali kampaň "Když se kecají blbosti, tak spím".

Kdo má podle vás nejlepší volební klipy?

Musím uznat, že nejlépe si vede hnutí ANO. Umí dobře převyprávět svou vizi, strategii do jednoduchého příběhu. Ale také TOP 09 si vede dobře, z toho všeho, co jsem viděl jsou to tyto dvě strany, které to umí dělat. Ostatní klipy mi přijdou takové sterilní, tedy nenaštvou, ani neurazí a nepřekvapí. Je to suché a bez nápadu.

V čem je podle vás letošní kampaň odlišná od předešlých komunálních voleb?

Především tím, že je poměrně hodně konkrétní. Jdou po tématech, které nemají dlouhodobější přesah.

Proč tomu tak je?

Protože se ukázalo, že na to už voliči neslyší. Nevěří tomu a dlouhodobé nejasné vize berou jako prázdná hesla a fráze. Teď se osvědčují konkrétní věci, takže často slyšíme, že se politici zaměřují na tuto nemocnici, tamtu školu... Je to nezvykle konkrétní, to v minulosti nebývalo. Nebo si vezměte postup Andreje Babiše - ten do komunálních voleb jde s tématem migrace.