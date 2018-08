Vnitro pomůže obcím v účinné obraně proti nelegálním akcím

Ministerstvo vnitra připravuje vzorovou vyhlášku, která má městům a obcím umožnit účinně se bránit nelegálním akcím typu technoparty, jako byla na přelomu dubna a května letošního roku Czarotek Free Party u Liberce. O tom, co by měla obsahovat, v Liberci diskutovali zástupci ministerstva a policie se starosty obcí i městskými úředníky. Snahou je, aby policie měla možnost v případě, že organizátoři nesplní všechny podmínky, akci zastavit už na jejím počátku. Novinářům to řekl ředitel policie v Libereckém kraji Vladislav Husák.

"Vyhláška má být návod pro samosprávy, jak by mohly vypadat jejich vlastní vyhlášky. Mělo by tam být jednak stanovení parametrů akce, jak má vypadat, pokud má proběhnout na území té které obce, jaké podmínky musí být splněny a jaké jsou mantinely. Dalším okruhem by měly být povinnosti pro toho, kdo se rozhodl akci zorganizovat, ale chceme tam také na rozdíl od současnosti zdůraznit povinnosti jednotlivých účastníků, protože i na ně by ta vyhláška měla dopadnout," řekl Karel Bačkovský z ministerstva. Vyhláška podle něj musí být koncipována tak, aby dopadla na všechna území obce, kde by se mohla taková akce konat.

Czarotek pět dní obtěžoval hlukem obyvatele blízkého i vzdálené okolí. Podle odhadů policie se ho zúčastnilo kolem 7000 lidí a 25 hudebních systémů. Akce se konala na soukromém pozemku se souhlasem majitele. Obešla se bez vážnějších deliktů a policie neměla důvod zasáhnout. Organizátoři se dopustili jen přestupků proti veřejnému pořádku, když akci včas neohlásili a nedodrželi noční klid. Liberec má sice vyhlášku pro případ podobných akcí, problémem ale je, že se týká jen veřejných prostranství. Policie tak nemohla proti organizátorům na soukromé louce zasáhnout.

Dvakrát dražší než fotbal

Opatření spojená s libereckou technoparty stála policii 850 tisíc korun, to je zhruba dvakrát víc než stojí zabezpečení nejrizikovějších fotbalových zápasů. Opatření trvalo šest dní a policie především dohlížela na pořádek a bezpečnost na silnicích. Akci provázely stovky stížností zejména na hluk, který neutichal ani v noci. Jen policejní linka 158 jich přijala kolem 230, další směřovaly na obecní úřady v Liberci, Chrastavě, Mníšku a dalších obcí v okolí. Po skončení akce volali hlavně starostové po zpřísnění zákona. Podle Bačkovského je řešení prostřednictvím obecních vyhlášek mnohem rychlejší.