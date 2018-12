Vondráček chce krácením platu posílit účast ve sněmovně

Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) připravuje návrh změn sněmovního jednacího řádu, aby se posílila účast poslanců na jednáních dolní komory. Pokud by poslanec neměl pro svou nepřítomnost podloženou omluvu, mohl by se mu krátit denní plat. Vondráček to řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Prezident Miloš Zeman se při své nedávné návštěvě Izraele pochvalně vyjádřil o tamním systému v izraelském Knesetu. Návštěvníci izraelského parlamentu na obrazovkách vidí podobizny nepřítomných zákonodárců, jimž se při neúčasti 30 procent krátí plat. Prezident řekl, že pokud by Vondráček chtěl podobné opatření aplikovat, podpořil by ho.

Šéf sněmovny řekl, že s prezidentem o postupu mluvil a změny k posílení účasti se zapracovávají. Novelu řádu připravovala pracovní skupina. "Máme v tuto chvíli kompletní text, který je kompromisem. Každému poslaneckému klubu jsem dal právo veta, (výsledek) je velmi umírněný," uvedl Vondráček. Očekává, že další pozměňovací návrhy se objeví při projednávání řádu ve sněmovně. Dolní komora o něm bude jednat stejným způsobem jako o jiných zákonech.

Podle zákona o platu už nyní poslanec nemá nárok na polovinu platu a náhrad na další měsíc, pokud se v daném měsíci bez řádné omluvy neúčastnil dvou jednacích dnů Sněmovny či výboru a komise. Když by bez omluvy chyběl víc než čtyři dny, přijde o celou částku.

Vondráček míní, že by se neměl krátit plat za měsíc, ale za dny nepřítomnosti. "Krátil by se denní plat, pokud se (poslanec) neúčastní bez řádné omluvy," uvedl šéf dolní komory. Podle něj by omluva měla souviset s prací. Pokud by se jednalo o rodinné důvody, měla by být omluvenka nějak podložená. "Dnes napíše poslanec bez udání důvodu omluvu a je omluven," postěžoval si Vondráček. Dodal, že nepřítomnost zákonodárců komplikuje hlavně jednání výborů, kde se o chystaných změnách legislativy jedná a posuzují se.

Zeman už dřív řekl, že ještě jako předseda sněmovny na konci 90. let navrhoval evidenci nepřítomnosti poslanců, za kterou by se jim snižoval plat. Dodal, že většina klubů byla tehdy proti. Podle statistiky na webu dolní komory se nynější prezident jako poslanec účastnil dvou pětin hlasování, omluven byl pak v jednom ze sta případů a v 58 procentech hlasování se nepřihlásil.

Podle předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) je hodnocení zákonodárců podle jejich neúčasti na hlasování "naprosto špatné" a jejich nehlasování může mít politické důvody, a to třeba při obstrukcích. "Účast na hlasováních nic nevypovídá o tom, jak je poslanec či senátor aktivní," zdůraznil Kubera. Jako příklad uvedl šéfa senátního ústavně-právního výboru Miroslava Antla (za ČSSD), který v minulých dvou letech nebyl u tří pětin hlasování. "Jako předseda výboru je mimořádně aktivní. Jeho výbor si bere k posouzení i zákony, které mu nebyly přiděleny organizačním výborem," podotkl Kubera. Téma účasti zákonodárců na jednáních považuje za podobně populistické jako téma snižování jejich platů.