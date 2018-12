Vondráček v Duelu Jaromíra Soukupa: Lidí v zácpách na D1 je mi líto

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání předseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a zároveň člen představenstva hnutí ANO Radek Vondráček. Společně s Jaromírem Soukupem probírali aktuální témata, která hýbou českou politickou scénou.

Prvním tématem byla aktuální situace dálnice D1. Vondráček uvedl, že ji sám často využívá a v pátek ho zrovna čeká cesta za rodinou, kterou musí podniknout právě přes problematický úsek.

Podle Vondráčka je situace na dálnici vážná a měla by se řešit. "Když jsem viděl ty kolony aut, kamionů... bylo mi těch lidí skutečně líto, tohle je velký problém," uvedl. Společně však situaci také odlehčili a zavtipkovali si. "Já jsem třeba slyšel vtip - Ředitelství silnic a... dál nic," pronesl se smíchem Vondráček.

V souvislosti s dálnicí se řeč stočila také ke stavebnímu zákonu, který je doposud komplikovaný. Soukup se zajímal, jak dlouho bude trvat, než novela, která by měla zákon ulehčit, vyjde v platnost. "Pokud vím, tak premiér mluvil o roce 2021, tedy dva roky. To je podle mě ideální doba, neboť se na novele bude pracovat poctivě - ať klidně trvá dva roky, ale aspoň bude dotažená, než když se pak něco udělá rychle a neprojde to," vyjádřil se Vondráček.

Dalším tématem se stala korupce a byrokracie. Obě témata jsou podle Vondráčka propojená, situace se ale podle něj lepší. "Co by se mělo ale vyřešit nejdříve?" zajímal se Soukup. "Korupce je v podstatě kriminální čin, to by nás mělo prvotně zajímat. Někdy je to ale propojené. Pokud máte hodně byrokracie, tak máte možnost si tam něco upravit, aby se vám to hodilo," podotkl Vondráček.

"Lobbing není sprosté slovo"

V souvislosti s korupcí se probíral také lobbing v Česku. Vondráček zdůraznil, že je důležité si uvědomit, že ne všichni lobbisti jsou špatní a lobbing jako takový není sprosté slovo, jak se mnozí mylně domnívají.

Aby byla tato záležitost mnohem lépe kontrolovatelná, připravuje se dle Vondráčka zákon o lobbingu, který již prošel například v Polsku. "Po přijetí zákona se tam přihlásilo pět lobbistů, z ostatních se stali asistenti," řekl zástupce za hnutí ANO. Zákon tak jasně vymezí, co je lobbing a upraví činnost lobbistů.

Byrokracie, která se stala dalším problematickým tématem, by se měla podle Vondráčka samozřejmě zjednodušit. Mnoho lidí už se neorientuje, jaké mají povinnosti, na čemž se se Soukupem shodli. "V Česku máme přes deset tisíc platných zákonů. Je jich tolik, že zde není žádná osoba, která by všechny ty zákona četla. Je to fyzicky nemožné," vyjádřil se nesouhlasně Vondráček.

Dalším tématem se stalo hlasování OSN o rezolucích, které se týkali migrantů a uprchlíků. Sám předseda poslanecké sněmovny uvedl, že i on sám musel požádat o vysvětlení celé situace, neboť měl oba pojmy spojené v jedno. "Myslím si, že samotná záležitost je pro občany složitá a měla by se jim řádně vysvětlit," vyjádřil se. Na závěr pochválil lídra hnutí ANO a zároveň premiéra Česka Andreje Babiše, jehož hlas je podle něj v zahraničí hodně slyšet a Česko tak díky němu má v zahraničí lepší pozici, než mívala dříve.

"A jestli mě vůči Babišovi napadne nějaká výtka, určitě se mu ozvu," odpověděl na dotaz, zda by premiérovi něco vyčetl.