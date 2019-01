Votava zatím není rozhodnut, zda ve Sněmovně nahradí Chovance

Bývalý dlouholetý poslanec Václav Votava (ČSSD) se zatím definitivně nerozhodl, zda v Parlamentu nahradí někdejšího ministra vnitra Milana Chovance, který se do konce března vzdá poslaneckého mandátu. Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček ve středu řekl, že by Votavovu přítomnost v zákonodárném sboru uvítal. Hamáček jednal s Votavou jako starostou Stříbra o bezpečnosti ve městě v souvislosti s velkým počtem agenturních dělníků v průmyslových zónách.

"Respektuji, že je to na rozhodnutí Vaška Votavy. Samozřejmě by byl posilou pro sociálnědemokratický klub," uvedl předseda strany.

"Pro mě je to složitá otázka, protože jsem tady nastoupil jako starosta (osmitisícového Stříbra), tak to město nechci nechat na holičkách. Starostou v každém případě chci zůstat, i v zastupitelstvu," uvedl Votava. Chce se nejprve poradit s rodinou a se spolupracovníky na radnici, které označil za dělný tým. "Pokud ano, tak by se to muselo nějak skloubit, ale ještě nejsem úplně definitivně rozhodnutý," uvedl. Jestli do Parlamentu půjde, dozví se to Hamáček jako první. Podle Votavy Chovanec oznámil, že odejde k poslednímu březnu, a tak je na rozhodování "relativně čas".

Votava uvedl, že by se starostování dalo sladit s prací ve Sněmovně. "Je tam řada starostů, je to samozřejmě těžší, ale asi se to dá skloubit, ale nejsem ještě rozhodnut," řekl.

Chovanec oznámil odchod ze Sněmovny 13. ledna na krajském sjezdu strany v Plzni. Nesouhlasí totiž s účastí ČSSD ve vládě s hnutím ANO. Účast sociální demokracie ve vládě kritizoval dlouhodobě. Chovanec ve stejný den, kdy avizoval odchod ze Sněmovny, obhájil své místo v čele krajské ČSSD. "Nechci ve své podstatě kazit integritu klubu sociální demokracie, protože já se opravdu neumím radovat z toho, že vládneme s ANO, a myslím si, že je lépe odejít," uvedl tehdy.

Chovanec chce z Parlamentu odejít po sjezdu ČSSD, který bude na začátku března v Hradci Králové. Po odchodu ze Sněmovny se chce několik měsíců věnovat sám sobě, zejména svému zhoršenému zdraví, uvedl na facebooku. "Svůj další život nevidím ve vrcholové politice," dodal.

ANO a ČSSD mají dohromady 93 poslanců, a tak ve dvousetčlenné Sněmovně potřebují pro své návrhy získat vždy ještě podporu některé z dalších stran. Kabinet vládne s podporou KSČM.

Osmačtyřicetiletý Chovanec působil v roce 2017 jako úřadující předseda ČSSD po rezignaci tehdejšího předsedy Bohuslava Sobotky.