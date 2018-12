Výhrady vůči Pospíšilovi. Štětina nebude na kandidátce TOP 09

Europoslanec a místopředseda podvýboru pro bezpečnost Jaromír Štětina odmítá ve volbách v příštím roce obhajovat svou funkci na kandidátce TOP 09. Uvedl to na svém facebookovém účtu. Kritizuje v té souvislosti předsedu TOP 09 Jiřího Pospíšila. Vykonávat funkci šéfa strany a europoslance podle Štětiny není v lidských silách, Pospíšil má podle něj podíl na posledním volebním výsledku TOP 09.

Štětina uvedl, že nové vedení v čele s Pospíšilem způsobilo rozkol ve straně. "A nese zodpovědnost za špatné výsledky v posledních obecních a senátních volbách," napsal. Štětina považuje za nemožné vykonávat funkci předsedy strany a europoslance. "Odmítám kandidovat do Evropského parlamentu za TOP 09 navzdory velké podpoře členů 'topky', jejích krajských i regionálních výborů a svých početných voličů," dodal. Zachránit stranu by podle něj mohl mimořádný sněm.

TOP 09 zatím oficiálně neoznámila, jak bude vypadat její kandidátka do Evropského parlamentu. Strana vyjednává o možné spolupráci v evropských volbách s dalšími stranami, o jednáních s TOP 09 před týdnem hovořil v rozhovoru pro ČTK šéf STAN Petr Gazdík. Podle spekulací má o čelní post zájem i Pospíšil poté, co sice letos uspěl v komunálních volbách na kandidátce Spojených sil pro Prahu, ale nestal se pražským primátorem. Volby do Evropského parlamentu se v Česku budou konat 24. až 25. května.

Česko má v EP 21 zástupců. V roce 2014 byli ve volbách zvoleni za TOP 09 a Starosty a nezávislé čtyři poslanci - kromě Štětiny a Pospíšila ještě Luděk Niedermayer a Stanislav Polčák.