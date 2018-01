Zeman kývl na čtyři televizní duely, Drahoš trvá na dvou

Prezidentští kandidáti se zatím nedohodli, v kolika televizních duelech se před druhým kolem voleb utkají. Prezident Miloš Zeman přijal nabídku televizí Nova, Barrandov, Prima i České televize, uvedl v pondělí na Twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Jiří Drahoš chce dvě televizní debaty, tedy počet, o kterém mluvil Zeman v sobotu. Zopakoval, že pro jeden z duelů navrhl Českou televizi, výběr druhé televize nechá na Zemanovi.

Anketa: Půjdete volit ve druhém kole prezidentských voleb? Ano. 85 %



Ne. 8 %



Zatím nevím. 8 %



Zeman v sobotu připustil, že debaty přestane na rozdíl od dosavadního průběhu kampaně odmítat. Po sečtení většiny hlasů v prvním kole prezident uvedl, že by mohl jít do více než jedné diskuse, avšak tři už by podle něj diváky nudily. "Miloš Zeman přijal pozvání na duel s Drahošem v televizích Nova, Barrandov, Prima a ČT," napsal v pondělí na Twitteru Ovčáček.

Drahoš dál počítá se dvěma televizními debatami. "Již jsem navrhl jako jedno z míst debaty Českou televizi. Je to médium veřejné služby, které patří všem občanům ČR, a jeho nestrannost je kontrolovaná nezávislou institucí. Ve druhém případě je na rozhodnutí mého protikandidáta, které z médií bude preferovat," sdělil.

Pan prezident dnes potvrdil čtyři TV duely s Jiřím Drahošem. A to stále platí. Pokud má Jiří Drahoš skutečně odvahu, čtyři debaty neodmítne. - Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) January 15, 2018

Ovčáček už dřív během pondělí na Twitteru oznámil, že Pražský hrad bude o účasti prezidenta v televizních duelech informovat v úterý. Večer však televize Prima uvedla, že prezidentská kancelář jí potvrdila na úterý 23. ledna po 20. hodině účast Zemana v "živé diskusní show". Česká televize už dřív oznámila, že prezidentské kandidáty pozvala do duelu na čtvrtek 25. ledna, tedy den před druhým kolem voleb. Vysílat ho chce od 20.00 přímým přenosem na programech ČT1 a ČT24.

Přistupuji na dvě debaty. Za sebe jsem již navrhl Českou televizi. Je to médium veřejné služby, jehož nestrannost je kontrolovaná nezávislou institucí. Ve druhém případě je rozhodnutí na straně mého protikandidáta. - Jiří Drahoš (@jiridrahos1) January 15, 2018

Ještě v prosinci Zemanův mluvčí prezidentovu účast v debatách mezi oběma koly voleb vylučoval. Českému rozhlasu řekl, že prezident v březnu 2017 oznámil, že do debat nepůjde před prvním ani druhým kolem.

Druhé kolo voleb se bude konat 26. a 27. ledna. Zeman a Drahoš by se před ním v debatě mohli přímo střetnout poprvé. Kvůli Zemanovu postoji dosud diskutovalo jen osm ostatních kandidátů, kteří ho vyzvali v prvním kole. Zeman svou neúčast v diskusích zdůvodňoval tím, že voliči jeho názory a postoje znají z pěti let ve funkci.