Zeman lépe mobilizoval, pomohli mu senioři a míň vzdělaní

Miloši Zemanovi se podle průzkumu agentury Median podařilo získat v týdnu před finále prezidentských voleb více nerozhodnutých voličů. Především se mu podařilo aktivizovat část voličů, kteří původně hlasovat nezamýšleli. Voličská jádra podle Medianu postoj neměnila.

Zeman podle agentury získal ve finále hlasy 23 procent nevoličů z prvního kola, jeho rival Drahoš jen 12 procent.

Zatímco Zemana chtělo počátkem týdne podle Medianu volit 30 procent oslovených voličů, v sobotu dopoledne to bylo už 35 procent. Podpora jeho rivala Jiřího Drahoše zůstala na 33 procentech. V Zemanovo vítězství věřily po celý týden tři pětiny dotázaných, v Drahošovo méně než 30 procent.

Zemana volilo podle agentury devět desetin jeho voličů z prvního kola, u Drahoše to byly zhruba čtyři pětiny, což může být důsledek negativní kampaně, uvedl Median. Drahoš získal také hlasy zhruba dvou třetin voličů Michala Horáčka, Pavla Fischera a Marka Hilšera, ale zhruba 20 procent voličů těchto tří kandidátů z prvního kola k finále nepřišlo.

Zeman získal podle průzkumu hlasy 72 procent svých voličů, kteří pro něj hlasovali i ve finále před pěti lety. Podobná byla úspěšnost Drahoše mezi voliči někdejšího Zemanova soupeře Karla Schwarzenberga.

Zeman podle průzkumu dokázal během týdne přilákat ke své volbě především voliče pod 50 let bez maturity (nárůst z 22 procent na 31 procent) a pracující bez rozdílu příjmu (nárůst o sedm procentních bodů). Volila ho zhruba polovina důchodců a nezaměstnaných, zatímco Drahoše jen třetina z nich. Drahoš porazil Zemana mezi lidmi do 50 let s maturitou.

Median potvrdil výsledky obdobného průzkumu společnosti Kantar TNS pro Českou televizi, podle něhož Drahoš dostal více protestních hlasů než Zeman. Drahoše si především jako prezidenta podle Medianu přálo 57 procent jeho voličů, přičemž 37 procent jeho voličů si zejména přálo, aby nevyhrál Zeman. U něj byl tento poměr 77:20.

Zeman podle Medianu dostal většinu hlasů voličů ANO, KSČM, SPD i ČSSD, pro Drahoše hlasovali zástupci ostatních sněmovních stran. Staronový prezident získal výrazně vyšší podporu v obcích s vysokým zastoupením pracujících v průmyslu a stavebnictví. Jeho podpora byla také vyšší v obcích, kde je více obyvatel v exekucích. Drahoš měl vyšší zisky v obcích, kde více lidí pracuje ve službách.

Průzkum Medianu se uskutečnil od 22. do 27. ledna, zúčastnilo se ho 1146 respondentů.