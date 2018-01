Zeman přijal pozvání Chovance. Navštíví volební sjezd ČSSD

Prezident Miloš Zeman má v plánu zúčastnit se únorového volebního sjezdu sociální demokracie v Hradci Králové, na který ho pozval úřadující předseda strany Milan Chovanec. Na dotaz to v sobotu uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Na poslední sjezd, kde byl loni znovuzvolen tehdejší premiér Bohuslav Sobotka, někdejší předseda ČSSD Zeman pozvánku nedostal. S částí sociální demokracie měl Zeman v poslední době napjaté vztahy, někteří členové ČSSD ale Zemana opakovaně podporovali.

Chovanec, který dnes přijel do volebního štábu Zemana, novinářům řekl, že si neumí představit, že by prezident nepřijel. "Předpokládám, že se s panem prezidentem v Hradci uvidíme a on bude moci po letech sociální demokracii říct svůj názor," řekl Chovanec. Sociální demokracie bude 18. února vybírat nové vedení po neúspěchu ve sněmovních volbách loni na podzim. Chovanec, který stranu vede od loňského Sobotkova odstoupení, zatím nepotvrdil, jestli se bude ucházet o funkci v čele ČSSD.

Měl by se rozhodnout na nedělní krajské konferenci v domovském Plzeňském kraji. "Zítra (v neděli) v Plzni řeknu svým kolegům, jak vidím vývoj v sociální demokracii, a je na nich, jestli mi dají důvěru. Pokud nemáte důvěru doma, nemá cenu se snažit o cokoliv jiného," řekl.

Chovanec sledoval sčítání hlasů v salonku s prezidentem. "Jen jsme pečlivě sledovali výsledky, bylo tam chvílemi hrobové ticho," uvedl. Od Zemana podle něj dostal pusu, stejně jako všichni ostatní, kteří se v salonku nacházeli. Odmítl, že by se uskutečnila také diskuse s šéfem SPD Tomiem Okamurou, který v salonku také byl, o případné vládní spolupráci. "To nepřipadá v úvahu," řekl. Trvá totiž mimo jiné na proevropském uspořádání vlády, což se s názory SPD neslučuje.

Jak bude Zeman v následujících dnech postupovat, není podle Chovance jasné. Zeman před volbami řekl, že v případě svého zvolení bude po předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi požadovat podpisy 101 poslanců, dnes dodal, že ho nebude "vydírat" příliš krátkým termínem pro jmenování jeho vlády. "Jestli si (Zeman) bude zvát předsedy stran, nebo pouze pověří Babiše, aby sehnal 101 podpisů, to ukážou následující dny," řekl Chovanec.

Chovanec svým brzkým příchodem do Zemanova štábu chtěl vyjádřit, že je s ním bez ohledu na konečný výsledek. Připomněl, že ho dlouhodobě podporuje. "Já jsem kvůli Miloši Zemanovi před x lety vstupoval do sociální demokracie," vysvětlil.