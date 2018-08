Zrušení EET? Návrh zřejmě neprojde, vláda ho odmítne

Vláda na svém středečním zasedání zřejmě odmítne návrh poslanců TOP 09 na zrušení zákona o evidenci tržeb (EET). Vyplývá to z návrhu stanoviska na vládním webu. Opoziční TOP 09 chce zrušit EET se zdůvodněním, že nepřiměřeně zatěžuje podnikatelské prostředí. Podle vlády je to naopak účinný nástroj v boji proti daňovým únikům. Bez ohledu na vládní stanovisko dostanou předlohu k projednání poslanci.

"Tento projekt se minul se svým cílem, který byl prezentován jako narovnání podnikatelského prostředí. Nedošlo k narovnání podnikatelského prostředí, naopak došlo k jeho pokřivení. Jediný cíl, který byl naplněn, je, že to výrazně zvýhodnilo velké firmy a řetězce proti malým obchůdkům a malým hospůdkám," řekl již dříve předseda poslaneckého klubu TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek.

Zákon o EET prosadila přes odpor pravice v minulém volebním období koaliční vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL na popud tehdejšího ministra financí a nynějšího premiéra Andreje Babiše (ANO). "Vláda považuje evidenci tržeb za nástroj, díky kterému lze narovnat podnikatelské prostředí v České republice a zajistit, aby někteří podnikatelé nedisponovali neoprávněnou konkurenční výhodou spočívající v možnosti účtovat nižší cenu za své zboží nebo služby díky vyhýbání se daňové povinnosti," stojí v návrhu stanoviska.

Návrh vládního stanoviska poukazuje i na to, že vláda předložila do sněmovny novelu zákona o EET, která reaguje na loňské rozhodnutí Ústavního soudu. Soud loni v prosinci například zrušil plánovaný start třetí a čtvrté etapy EET s odkazem na to, že je nutné důkladně zvážit dopady na různé skupiny povinných subjektů.

Vláda zřejmě nebude souhlasit ani se související předlohou TOP 09, která mění jiné zákony v důsledku návrhu na zrušení EET. Vládě se například nelíbí navrhované přeřazení stravovacích služeb z 15procentní sazby daně z přidané hodnoty do základní 21procentní sazby daně. Vláda je chce naopak v souladu se svým programovým prohlášením přesunout do druhé snížené sazby deset procent.

Zrušit EET navrhovala v současném volebním období ODS. Sněmovna letos v lednu její návrh zamítla již v prvním čtení. V červnu sněmovna zamítla ve třetím čtení návrh sedmi desítek poslanců z pětice sněmovních stran, aby se povinnost elektronické evidence tržeb vztahovala pouze na registrované plátce daně z přidané hodnoty. Vláda s tímto návrhem také nesouhlasila.