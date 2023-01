Polovina Čechů by uvítala více bankomatů ve svém okolí. Největší zájem o ně, a to 68 procent, je v obcích do 1000 obyvatel. Více než polovina lidí chce alespoň občas nakoupit v obchodě nebo službách, kde berou pouze hotovost. Vyplývá to z loňského průzkumu, který pro provozovatele bankomatů Euronet uskutečnila agentura STEM/MARK mezi 506 respondenty. Euronet ho v úterý představil novinářům.

Podle průzkumu 31 procent lidí uvedlo, že má bankomat velmi daleko od bydliště. Nejhorší dostupnost uvedli respondenti z malých obcí do 1000 obyvatel. V pěší vzdálenosti tam bankomat má 14 procent lidí. V obcích s 1000 až 5000 obyvateli má bankomat v pěší vzdálenosti 41 procent lidí.

"V obcích do 1000 obyvatel se do situace, kdy si nemají kde vybrat, alespoň občas dostává více než 53 procent lidí. Snažíme se poskytnout právě malým obcím možnost umístění bankomatů s poplatky za výběr podle smlouvy s jejich bankou," uvedl výkonný ředitel Euronet ČR Ondřej Kozák.

Češi podle něj hotovost nadále hojně využívají. Čtvrtina podle něj stále nedá na hotovost dopustit a vyloženě ji preferuje před platbou kartou. Ve věkové kategorii 30 až 44 let je to třetina, uvedl. Podle průzkumu denně využívá platbu v hotovosti čtvrtina lidí, z toho 30 procent mužů a 19 procent žen. V minimálně týdenní frekvenci jde až o 89 procent lidí.

Hlavní důvod, proč lidé platí hotově, je ten, že obchodníci platbu kartou nepřijímají. Pro 30 procent z nich bývá důvodem také potřeba rozměnit si. Každý pátý člověk platí ze zvyku nebo má rád větší kontrolu nad svými financemi, uvedl Euronet. Nejčastěji spontánně uváděným důvodem je platba drobné částky, někdy spojovaná s poplatky za platbu kartou.

Počet vydaných platebních karet v ČR stoupl za tři čtvrtletí loňského roku meziročně o 400 tisíc na 13,65 milionu. Z toho bezkontaktních karet bylo 13,28 milionu, proti 13 milionům před rokem. Vyplývá to ze statistik, které na konci loňského listopadu zveřejnilo Sdružení pro bankovní karty. Hranici deseti milionů překročil počet karet v Česku v roce 2011.

Bankomatů bylo na konci září 5547, což bylo dva méně než před rokem. Počet výběrů hotovosti z bankomatů klesl o dva miliony na 41 milionů korun. Objem výběrů hotovosti z bankomatů stoupl o sedm miliard na 228 miliard korun, uvedlo sdružení.