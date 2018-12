Pomoc rodinám mrtvých horníků může mířit na dva účty

Chtějí-li lidé pomoci rodinám horníků, kteří ve čtvrtek zahynuli na Karvinsku po výbuchu metanu v podzemí Dolu ČSM, mohou přispět na dva účty. Jeden provozuje Spolek svatá Barbora, který pomáhá hornickým sirotkům. Druhý zřídila Nadace OKD společně s těžařskou společností.

"Na základě četných dotazů a spontánních reakcí veřejnosti Nadace OKD ve spolupráci s těžařskou firmou OKD zřídily u České spořitelny speciální účet pro zasílání finančních darů, jehož výtěžek bude rozdělen postiženým rodinám z důlního neštěstí na Dole ČSM Sever. Číslo účtu je 342342342/0800," uvedl mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Finanční dary určené postiženým sirotkům z těchto rodin bude přijímat i Spolek svatá Barbora. Číslo účtu je 1657156389/0800. Tuto sbírku inicioval poslanec Josef Hájek (ANO) a vyzval poslance i veřejnost k příspěvku do sbírky vyhlášené kvůli pomoci pozůstalým.

"Je to strašná tragédie, dlouho nepamatuji tolik hornických obětí," řekl Hájek, jenž v OKD v minulosti dlouhá léta pracoval. "My horníci jsme jedna velká rodina a vždy mezi námi byla velká solidarita. Ti lidé fárali na našich šachtách, je jedno, jestli je to Čech, nebo Polák," uvedl Hájek.

Metan explodoval v severní části Dolu ČSM ve čtvrtek odpoledne. Výbuch a následný požár nepřežilo 13 horníků. Dalších deset utrpělo zranění. Těla obětí zůstávají až na jedno v podzemí. U některých záchranáři znají jejich přesnou polohu: došli k nim, ale zatím je nejsou s to dopravit na povrch.