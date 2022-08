Poptávka po krbech je na internetu až desetinásobná, výrobci nestíhají

Všechna orná půda, která je nyní v České republice k dispozici, by se měla osít. Řekl to v úterý novinářům v Nabočanech na Chrudimsku během výstavy Naše pole... více

Alternativní řešení

Půl milionu domácností může do pěti let začít topit obnovitelnými zdroji

Do pěti let by mohlo přes půl milionu domácností v Česku přejít na vytápění obnovitelnými zdroji a až 400 tisíc zrenovovaných budov by mohlo ušetřit zhruba 350... více