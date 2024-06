Pořadatelé táborů je mohou hygienickým stanicím hlásit elektronicky prostřednictvím nového formuláře

Pořadatelé táborů či škol v přírodě je mohou hygienickým stanicím hlásit elektronicky prostřednictvím nového formuláře, do vzniklé databáze uvidí i hasiči. Dosud šlo hlásit takzvané zotavovací akce papírově či datovou schránkou. Novinářům to dnes řekl Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví (MZd) a pověřený hlavní hygienik. V Česku se loni táborů zúčastnilo zhruba 250.000 dětí.

Povinnost nahlásit akci hygienikům mají podle vyhlášky tábory trvající nejméně pět dní, na nichž je více než 30 dětí mladších 15 let. Loni takových bylo podle MZd 2333 s 3339 běhy za účasti 216.398 dětí. Podobných akcí pro děti, na které se povinnost ohlášení hygieně nevztahuje, pořadatelé oznámili dalších 408 pro 12.703 dětí.

Hygienici ze zhruba 2700 táborů kontrolovali 1423. Uložili 49 pokut v celkové výši 95.700 korun, nejčastěji za nedostatky ve stravování, ubytování nebo zdravotnické dokumentaci. "Ohlášeno bylo 16 epidemických výskytů infekčních zažívacích onemocnění s převážně mírným průběhem," uvedlo MZd.

Nová hlášení podle Fošuma umožní například lépe určit přesné místo tábora pro případný zásah integrovaného záchranného systému, například hasičům při povodních. Podle předsedy České rady dětí a mládeže Aleše Sedláčka by bylo do budoucna vhodné například doplnit možnost u malých táborů v lesích oznámit záchranářům i doporučenou příjezdovou cestu.

Dodal, že právě byrokracie kolem táborů je pro pořadatele náročná, ocenil například zrušení potravinářských průkazů, které byly žádané pro pracovníky táborových kuchyní. Lékař je ale obvykle vydal bez nějakého poučení nebo prozkoušení.

Za často formalistní považuje i posudky lékařů o zdravotním stavu dítěte. Rodiče by podle něj měli pořadatelům sdělit informace o zdravotním stavu dětí, včetně například léčených duševních potíží. "Někdy se rodiče bojí, že by třeba dítě bylo odmítnuto. My dokážeme se spoustou omezení pracovat, ať už se to týká stravy nebo zdravotních omezení, ale musíme o nich vědět," doplnil.

Předseda Asociace dětské rekreace Miroslav Topinka doplnil, že za formální považuje také posudky, které musí mít táboroví zaměstnanci pracující s dětmi. Naopak by uvítal takzvaný dětský certifikát, který by ověřoval, zda nebyl dříve člověk trestán za sexuální násilí na dítěti. Tento specifický druh výpisu z rejstříku trestů má podporu i u některých poslanců. Podle vyjádření poslankyně Barbory Urbanové (STAN) z tohoto týdne vznikne do konce června pracovní skupina, která ho vydefinuje, předložen by pak měl být Sněmovně k projednání do září.