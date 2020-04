Poradní tým u prezidenta v Lánech: Je třeba pokračovat a vydržet

Prezident Miloš Zeman a jeho poradní tým vyslovili podle ministrů vnitra a obrany Jana Hamáčka (ČSSD) a obrany Lubomíra Metnara (za ANO) uznání a podporu přijatým opatřením proti koronaviru. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček to na twitteru potvrdil. Je třeba pokračovat a vydržet, řekli ministři po čtyřhodinovém jednání novinářům. Podle Hamáčka není ještě čas opatření nějak radikálně uvolňovat, i když se šíření nákazy daří omezovat lépe, než se čekalo.

"Každopádně teď nechystáme nějaké zásadní změny, musíme to ještě chvilku vydržet," uvedl Hamáček. "Nesmíme nějak usnout na vavřínech a propadnout nějaké euforii, že už je to všechno za námi, že můžeme nějak radikálně ta opatření uvolňovat," dodal. K otevření papírnictví a obchodů s obuví, o němž má v pondělí jednat vláda, bude chtít znát postoj ministerstva zdravotnictví.

"Prezident republiky plně podpořil opatření Ústředního krizového štábu pod vedením Jana Hamáčka," uvedl prezidentův mluvčí. Podle něj Zemanův expertní tým také vyjádřil velké ocenění práci Integrovaného záchranného systému.

Velká část debaty byla podle Hamáčka věnována ekonomickým opatřením a potřebě omezení pro firmy, živnostníky i zaměstnance vybalancovat jejich podporou. "Důležité je, aby ta pomoc byla rychlá, transparentní a bez byrokratických komplikací," řekl Hamáček. Prezident a jeho tým chápou, že krize ještě není za námi, uvedl ministr na dotaz, zda hlava státu podporuje prodloužení nouzového stavu o měsíc, nebo jen do konce dubna.

Zeman se podle Metnara poměrně detailně zajímal o projekt chytré karantény, "který by nás měl postupně vracet k normálnu". Bude třeba čas na to, aby se projekt rozšířil z Jihomoravského do dalších krajů. "Musíme pokračovat a vydržet," řekl Metnar. Také podle něj bude možné plošná opatření utlumovat postupně.

Systém chytré karantény má umožnit se souhlasem nakaženého vytvořit z údajů z jeho mobilního telefonu a platební karty mapu jeho pohybu z posledních pěti dní. Metnar k tomu uvedl, že informacemi od operátorů nebudou disponovat vojáci, ale hygienici, kteří budou určovat, kam mají vojáci zajet pro odběr vzorků. "Ta data se nebudou ukládat déle jak šest hodin, po šesti hodinách se automaticky smažou," uvedl ministr. Pokud hygienici během této lhůty data nestihnou využít, budou muset nakaženého požádat o souhlas znovu.

Hamáček k policejním opatřením uvedl, že chce zamezit tomu, aby se lidé o víkendech shromažďovali na parkovištích u turisticky vyhledávaných lokalit. Policejní hlídky budou tento víkend turisty z těchto míst vykazovat, aby se neopakovala situace z minulého víkendu. Hamáček věří, že Sněmovna a Senát v příštím týdnu dá policii možnost takováto shromažďování na místě pokutovat až částkou 10.000 korun.