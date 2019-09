Poslance zaměstná žaloba na Zemana a zákony, které vrátil Senát

Poslanci se budou na nadcházející řádné schůzi zabývat senátní ústavní žalobou na prezidenta Miloše Zemana pro hrubé porušení ústavy. Zejména je ale zaměstnají předlohy, které jim vrátil Senát. Před závěrečným schvalováním jsou ve Sněmovně například vládní návrh na zavedení systému jednotných jízdenek na dráze a novela, která by měla podle kabinetu urychlit boj s kůrovcovou kalamitou v lesích.

První schůze dolní komory po letních prázdninách začne v úterý odpoledne. Bude dvoutýdenní. S týdenní přestávkou na jednání výborů by měla skončit v pátek 27. září.

Žalobu na prezidenta by měli poslanci probrat ve čtvrtek 26. září, kdy by se ale také měly uskutečnit pravidelné interpelace na členy vlády. Žaloba je založena na tom, že Zeman podle jejích tvůrců svými skutky ústavu porušuje. Konkrétně se v návrhu prezidentovi vytýká osm případů jednání, od nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády po vystupování v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou. Zeman už dříve označil návrh žaloby za ústavní negramotnost a odmítl tvrzení, že by jeho kroky byly v rozporu s ústavou.

Aby se ústavní žaloba dostala k Ústavnímu soudu, na sněmovním plénu by pro ni musela hlasovat aspoň třípětinová většina, tedy nejméně 120 poslanců. Vzhledem k rozložení sil ve Sněmovně to není pravděpodobné.

Poslanci se musejí vypořádat hned se 13 předlohami, které jim vrátila horní komora. Některé z nich přitom byly zařazeny už na červnové schůzi, Sněmovna ale rozhodnutí o nich odložila. Stejně postupovala i v červenci.

Bude se řešit i EET

Sněmovna bude rozhodovat například o tom, zda se elektronická evidence tržeb rozšíří i na další obory podnikání, mimo jiné na řemeslníky, lékaře, advokáty a taxikáře. Senátoři navrhli vládní novelu zamítnout. V předloze, která zajistí v příštím roce růst průměrného důchodu o 900 korun, tedy nad rámec zákonné valorizace, chce Senát přilepšit starším penzistům. Navrhl přidat tisícikorunu měsíčně těm, kteří jsou v důchodu aspoň 25 let. V lékové novele, která mimo jiné umožní úhradu léčebného konopí z pojištění, Senát odmítl snahu poslanců změnit systém distribuce léčiv do lékáren.

Sněmovna bude rozhodovat také například o tom, zda mírnou toleranci alkoholu u vodáků rozšíří na návrh senátorů i na cyklisty, a o zavírání některých obchodů o vybraných svátcích. Zatímco poslanci chtějí ze zákona o regulaci prodejní doby vyjmout velkoobchod, horní komora navrhla zavírání obchodů zrušit úplně.

Opětovně, po senátním vetu, Sněmovna posoudí nová pravidla pro znalce a pro soudní tlumočníky a překladatele. Senát zamítl také novelu, která krátí na dvě pětiny odměny placených obecních funkcionářů, kteří jsou zároveň členy Parlamentu.

Zákony, které vrátila Sněmovně k opětovnému posouzení horní komora, by se poslanci měli zabývat podle návrhu organizačního výboru v úterý 10. září a případně i o týden později.

Do závěrečného schvalování by mohla Sněmovna poslat vládní návrh na zvýšení základního rodičovského příspěvku o 80.000 korun na 300.000 korun. Vyšší rodičovskou by měli podle předlohy dostávat od ledna rodiče novorozenců i dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek zrovna pobírat. Ve druhém čtení je také třeba návrh nominačního zákona, který stanoví pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních firem. Je pravděpodobné, že tyto předlohy budou poslanci v závěru zářijové schůze také schvalovat.

Návrh programu schůze čítá celkem 316 bodů. Už předem je jasné, že podobně jako při předchozích schůzích se poslanci nestihnou vypořádat se všemi.