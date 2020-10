Poslanec KSČM žádá širší osvobození od poplatků za televizi a rádio

Domácnosti, které v ověřeném čestném prohlášení uvedou, že nesledují televizní nebo rozhlasové vysílání, by nemusely platit vysílací poplatky Českému rozhlasu nebo České televizi. Počítá s tím novela zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, kterou ve Sněmovně předložil poslanec KSČM Zdeněk Ondráček. Na Ondráčkův návrh upozornil server iDnes.cz.

Úředně ověřené prohlášení by domácnosti zaslaly Českému rozhlasu nebo České televizi. Ondráček uvádí, že reaguje na požadavky poplatníků, kteří nesledují nebo odmítají sledovat vysílání, ale přesto jsou ze zákona nuceni poplatky platit. "Zastáváme názor, že každý má mít možnost volby, které vysílání chce sledovat. Pokud takovou volbu projeví celá domácnost a projeví to předepsanou formou, měla by existovat možnost být z povinnosti platit poplatek vyvázána," napsal Ondráček v důvodové zprávě.

Česká televize podle své výroční zprávy o hospodaření za loňský rok vybrala loni na poplatcích téměř 5,7 miliardy korun. Poplatek představuje 135 korun měsíčně. ČT uvádí, že příjmy z poplatků tvoří víc než 90 procent jejích příjmů. Zprávu v úterý projednává sněmovní volební výbor. Rozhlasový poplatek činí 45 korun měsíčně a ČRo na něm loni vybral téměř 2,1 miliardy korun.

Stížnosti na zaměstnance

Zákon už nyní osvobození od poplatků v některých případech umožňuje. Nemusejí ho platit například školy nebo jednotlivci a domácnosti s nízkými příjmy.

V další části svojí předlohy chce Ondráček také umožnit, aby si veřejnost mohla v Radě České televize stěžovat nejen na generálního ředitele, ale na všechny zaměstnance ČT. "V poslední době se množí stížnosti na jednotlivé zaměstnance, ale Rada ČT nemá pravomoc o těchto stížnostech rozhodovat," zdůvodnil svůj návrh.

Rada ČT je orgán, jejímž prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do působnosti rady náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu.