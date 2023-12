Poslední rozloučení s Karlem Schwarzenbergem proběhne v sobotu v katedrále svatého Víta na Pražském hradě

Loučení s bývalým ministrem zahraničí, poslancem a senátorem a také příslušníkem jednoho z nejstarších evropských šlechtických rodů Karlem Schwarzenbergem vyvrcholí v sobotu v poledne zádušní mší v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Obřadu se zúčastní z bezpečnostních a kapacitních důvodů vedle rodiny jen pozvaní hosté, mezi nimi například slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, přední příslušníci evropské šlechty, diplomaté a politici. Po mši budou Schwarzenbergovy ostatky odvezeny na Orlík a uloženy do rodinné hrobky.

Veřejnost má ještě dnes od 12:00 do 22:00 možnost uctít památku zesnulého v kostele Panny Marie pod řetězem na pražské Malé Straně. Rakev se Schwarzenbergovými pozůstatky zahalená do modro-bílé schwarzenberské vlajky tam je vystavena od středy. Poklonit se politikovi, který zemřel ve Vídni 12. listopadu, přišly do kostela řádu maltézských rytířů tisíce lidí.

Katolický obřad na Hradě budou moct v sobotu zájemci sledovat prostřednictvím přímého přenosu na Hradčanském náměstí. Přímý přenos z pohřbu se chystají vysílat také všechny hlavní tuzemské televize. Oslavou života populárního politika pak má být v sobotu odpoledne a večer koncert Karel žije dál v paláci Lucerna na Václavském náměstí.

Poslední rozloučení se Schwarzenbergem se odehraje v předvečer jeho šestaosmdesátých narozenin. Vláda souhlasila s tím, že ceremoniál v katedrále, která má zhruba tisíc míst k sezení, doprovodí státní pocty. Podle bývalého hradního ceremoniáře Jindřicha Forejta je znakem pohřbu se státními poctami například přítomnost státní vlajky a účast vojáků. Poprvé se tak podle Forejta stalo při pohřbu bývalého ministra spravedlnosti a ombudsmana Otakara Motejla v roce 2010.

Při skládání jednotlivých částí loučení vycházeli jeho organizátoři z přání zesnulého. V katedrále tak má zaznít československá hymna či koleda Narodil se Kristus Pán. Vzpomínku na zemřelého pronese prezident Petr Pavel. Mši bude sloužit pražský arcibiskup Jan Graubner, spolu s ním ji budou sloužit Tomáš Halík, Václav Malý, Ladislav Heryán a další biskupové. Čtení přednese synovec zesnulého Ferdinand. Přímluvy přečtou starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská, která je vnučkou šlechtice Jiřího Douglase Sternberga a Schwarzenbergovou příbuznou, a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, který spolu se Schwarzenbergem založil nynější vládní stranu TOP 09. Závěrem poděkuje syn Jan Schwarzenberg. Před oltářem budou vystaveny řády Bílého lva a Zlatého rouna.

Průvod s rakví se na cestě od oltáře zastaví u Schwarzenberské kaple, zazní 34 úderů zvonu Zikmund jako připomínka 34 let svobodné republiky. Při odjezdu z areálu Hradu se vůz se Schwarzenbergovými ostatky v doprovodu policejních motocyklů krátce zastaví před Schwarzenberským palácem na Hradčanském náměstí. Krokem projede okolo Černínského paláce, kde sídlí česká diplomacie, a v doprovodu policejního vozu odjede na Orlík. Tam budou už zpopelněné Schwarzenbergovy ostatky uloženy do rodinné hrobky.

Akci v Lucerně připravuji přátelé a bývalý tým Schwarzenbergovy prezidentské kampaně. V Lucerna Music Baru vystoupí například James Harries, Tornado Lue, Karpatské Chrbáty, Už jsme doma. Jako řečníci hudebníky doplní Jiří Chmel a Petr Placák, Michael Žantovský a Šimon Pánek, Jaroslav Spurný a Jan Dobrovský. S promluvou vystoupí také Tomáš Pojar a Miroslav Kalousek, Renata Kalenská a Jiří Peňás, Agnes Snopko a Štefan Hríb. V galerii Lucerny se uskuteční výstava snímků Schwarzenberg. V kině Lucerna promítnou filmy ze Schwarzenbergova života Můj otec, kníže, Chůze lesem a Zle, matičko, zle, Schwarzenberci zde!

Schwarzenberg byl ve Vídni, kde sídlí jeho rodina, poslední dny před úmrtím hospitalizován kvůli dlouhodobým zdravotním problémům. Předtím byl v nemocnici v Praze. Jeho památku od listopadu uctili lidé v sérii mší v místech spjatých s jeho životem. Ve vídeňské katedrále svatého Štěpána se uskuteční zádušní mše 16. prosince. Povede ji vídeňský arcibiskup a kardinál Christoph Schönborn. Očekává se, že vzpomínkové akce se zúčastní také vysoce postavení politici a diplomaté. Další mše se budou konat příští rok 9. ledna v rakouském Murau, 11. ledna v německém městě Schwarzenberg, 16. ledna v Sedlci u Kutné Hory, 17. ledna v Orlíku nad Vltavou a 18. ledna v Českém Krumlově.

Místo květinových darů si Schwarzenberg přál, aby jeho příznivci přispěli na obranu Ukrajiny či Maltézskému řádu, jehož byl členem a který se věnuje charitativní činností. Do sbírky v kostele Panny Marie pod řetězem zatím lidé přispěli statisíci korun.