Pospíšil: Agresor začíná na zvířatech a končí na lidech

Týrání zvířat a provozování množíren patří v poslední době mezi ožehavá témata, která ve společnosti vyvolávají diskuzi. Premiér Andrej Babiš (ANO) na svém facebookovém profilu navíc zveřejnil před několika dny fotografii se štěnětem a u ní sdělení, že hodlá bojovat proti zvířecím množírnám. Hnutí ANO však už od loňského června blokuje návrh zákona od TOP 09, který zpřísňuje sankce za týrání zvířat. Sněmovna novelu podpořila až v uplynulých dnech. Co stojí za náhlým obratem premiéra? Podaří se novelu zákona skutečně prosadit? A proč přísnější tresty za týrání zvířat ochrání naši společnost? Nejen na tyto otázky odpověděl v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ poslanec a lídr TOP 09 Jiří Pospíšil.

Čím si takovou změnu v jednání Andreje Babiše vysvětlujete?

Samozřejmě, mohl bych si z toho dělat legraci, že Andrej Babiš náhle otočil, ale v tomhle případě jde o etický problém. Já budu rád, když taková náhlá změna u pana premiéra vydrží a tento návrh podpoří. Nechci ale spekulovat o tom, co tu změnu vyvolalo. Mně jde o věc, o to, aby se nám podařilo zpřísnit legislativu ohledně týrání zvířat. Hnutí ANO je ve Sněmovně nejsilnější, takže to vítám, pokud bude náš návrh podporovat. Asi panu premiérovi poradili píáristi, že má takto změnit názor. Ale skutečně to nechci nějak ironizovat. Tohle není politický nebo stranický návrh, ale týká se to etiky vztahů mezi člověkem a zvířetem.

Pan premiér na svůj facebookový profil napsal: "Podle odhadů jen třicet procent pejsků, kteří se v množírnách narodí, zůstává v Česku. S ostatními se kšeftuje v zahraničí. Určitě to je pro některé lidi zlatý důl. Posvítíme si na ně." Neupozorňuje v takovém příspěvku spíše na fakt, že chovatelé neodvádějí ze svého výdělku daně,, než na blaho zvířat?

Já se obecně už několik let zabývám tématem zvířat, podporoval jsem i zákaz kožešinových farem. Tento zákon je hlavně o tom, že se zkrátka za týrání zvířat zpřísní tresty. Vedle toho jsou tam další aspekty. Tato novela se věnuje primárně etice a řeší to, zda může člověk týrat zvířata jen tak, nebo bude potrestán. Já říkám, že má být potrestán. Ale máte pravdu, lze tam hledat i jiné aspekty, například v rovině ekonomického práva.

Myslíte si, že se podaří novelu zákona skutečně prosadit?

Já doufám, že ano, protože ta současná úprava není dostatečná. Ročně máme několik set trestních oznámení v souvislosti s týráním zvířat. Nemáme však žádného pachatele, který by šel za nejzávažnější formy týrání do vězení. Většina těch oznámení však bohužel končí peněžitou pokutou v řádech několika tisíc nebo podmíněným trestem. Opět zopakuji, že mi jde o ty nejzávažnější formy týrání. Uvedu příklad: na Slovensku kdosi přivázal psa za auto a vláčel ho, strhal mu chlupy a kůži. Ten pes v obrovských mukách zemřel. To je zvrácené jednání. Ten jedinec se navíc nad pokutou pět tisíc korun pouze pobaví a udělá to znovu. Jakékoliv tolerování násilí ve společnosti je nebezpečné.

Za týrání většího množství zvířat může hrozit až osmileté vězení. Mohl by takhle vysoký trest od týrání odradit další pachatele?

Myslím si, že ten, kdo týrá zvířata, by měl být potrestán. Pro mě osobně to není přijatelné chování. Ale pro ty, kteří jsou více benevolentní, tak by mohl platit následující argument. Několik veřejných studií potvrzuje, že mnoho známých vrahů týralo v dětství zvířata. Později začali útočit na lidi. Tím postihem chráníme do budoucna také lidi. Nejde tedy jenom o ochranu zvířat. Dostatečné a razantní postižení trýznitelů zvířat je prevence proti násilným trestným činům na lidech. Dokonce, když člověk týrá zvíře v některých anglosaských zemích, tak je označen ve veřejném registru, takže společnost o něm ví.

Chcete zavést podobný registr i v Česku?

Ne, to by v České republice zřejmě neprošlo. Tohle nenavrhuji, jenom vysvětluji, že násilí na zvířatech úzce souvisí s budoucí násilnou trestnou činností proti lidem. Agresor začíná na zvířatech a končí na lidech. Je to tak, dotyčný má v sobě nějakou agresi.

Předseda ústavně právního výboru Marek Benda (ODS) se pozastavil nad tím, že autoři novely navrhují stejné trestní sazby jako za znásilnění nebo pohlavní zneužívání. Je to podle vás vhodné srovnání?

Tohle není pravda. Pan Marek Benda tady nesrovnává základní skutkové podstaty a kvalifikované skutkové podstaty. A to je právě důležité porovnat. Když si srovnáte, jaká sazba dotyčnému hrozí za týrání zvířete v základní skutkové podstatě a za ublížení na zdraví či znásilnění, tak tam uvidíte velký rozdíl. Zvíře je méně chráněno než člověk a lidský život. Dnes je navíc například znásilnění pojímáno v širokém slova smyslu. Je nutné srovnávat základní znásilnění a základní týrání zvířete. V tom je skutečně rozdíl, znásilnění je logicky trestáno přísněji.