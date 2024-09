Povodí Moravy dnes očekává povodňové stupně na Vysočině a v Jeseníkách

Povodí Moravy pokračuje v upouštění vodních děl, aby mohly zachytit očekávané povodňové průtoky. Dosažení stupňů povodňové aktivity na tocích vodohospodáři pro dnešek očekávají na tocích odvodňujících Vysočinu a také Jeseníky. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Srážkové úhrny za posledních 24 hodin se na většině území v povodí Moravy pohybují do 40 milimetrů, tedy 40 litrů vody na metr čtvereční. V západní části Zlínského kraje překročily hodnotu 50 milimetrů, déšť zde však slábne. Stoupají hladiny vodních toků, některé toky dosáhly vlivem upouštění přehrad stupňů povodňové aktivity.

"Nadále pokračuje předpouštění téměř všech významných nádrží," uvedl Chmelař. Vodohospodáři například navýšili odtok z vodního díla Vranov na 85 metrů krychlových za sekundu, dopoledne se zvýší odtok z Nových Mlýnů na 220 metrů krychlových za sekundu. Mluvčí uvedl, že v obou případech se jedná o neškodný odtok. Doplnil, že na Dyji pod Novými Mlýny budou v důsledku zvyšování odtoku dosaženy druhé povodňové stupně. Brněnská přehrada odpouští 55 metrů krychlových za sekundu, vodní dílo Dalešice 35 metrů krychlových za sekundu, Vír 19 metrů krychlových za sekundu. Odtoky budou vodohospodáři dál zvyšovat podle potřeby. Aktuální volný objem v nádržích je podle Chmelaře 167 milionů metrů krychlových.

Dnešní srážkové úhrny mají dle předpovědi ČHMÚ dosáhnout 30 až 80 milimetrů, ojediněle i kolem 100 milimetrů srážek. "Během dne očekáváme postupné dosažení stupňů povodňové aktivity na tocích odvodňujících Vysočinu - Svratka, Jihlava Dyje, a dále na tocích odvodňujících Jeseníky - Desná, Morava," uvedl Chmelař.

Předpověď meteorologů na vydatné deště platí do neděle pro celou ČR. Některé toky mohou dosáhnout i třetího stupně povodňové aktivity, který značí stav ohrožení. Nepříznivé počasí o víkendu ještě doprovodí silný vítr. Nejkritičtější situace by měla nastat o víkendu, například v Jeseníkách do konce týdne naprší 400 litrů vody na metr čtvereční, hrozí tam stoletá voda. Podle odborníků by se za určitých okolností mohla opakovat situace s povodněmi v letech 1997 nebo 2002. Na situaci už se připravují města, hasiči, vodohospodáři i samotní obyvatelé, v pohotovosti jsou i pracovníci správy tratí či silnic, organizátoři ve velkém ruší plánované akce.