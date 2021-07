Práce snů: rezident tropického ostrova či mazlení s koťaty

Raději se bavíte, než pracujete? Láká vás cestování nebo je vaším snem život na soukromém ostrově? Díky netradičním nabídkám zaměstnání se můžete věnovat svým koníčkům nebo celý den prolenošit, a to přímo v pracovní době - a ještě za to dostat zaplaceno. O jaké kuriózní zaměstnání přesně jde?

I když jde na první pohled o práci snů, určité podmínky je přece jen nutné splnit. Obvykle to je ochota sdílet své zážitky a fotky s ostatními. S rozvojem sociálních sítí tak vznikají i nové pracovní pozice, které do puntíku splní to, že práce je vaším koníčkem.

Rezident tropického ostrova

Jak by se vám líbilo ráno vstát, zaplavat si v moři, pak lenošit pod palmou na bílém písku a zakončit den pohledem na západ slunce? Pak by pro vás byla ideální práce na Hamiltonově ostrově v Austrálii. Podmínkou bylo svůj den sdílet na sociálních sítích s ostatními.

Provozovatelé kavárny na opuštěném ostrově

Pro odlehlý irský ostrov Blasket je zase vypsáno výběrové řízení na zájemce, kteří by od dubna do října řídili ostrovní kavárnu a ubytování. Tento malebný ostrov v hrabství Kerry je opuštěný od roku 1954 kvůli klesajícímu počtu obyvatel. V letních měsících je však výlet na ostrov velmi oblíbený. Majitelé kavárny a ubytování vypisují toto výběrové řízení již podruhé. Poprvé je překvapil velký zájem veřejnosti, na vypsanou žádost na domovníka místního ubytování se ozvala neuvěřitelných 45 tisíc lidí!

Cesta kolem světa

Americko-norská společnost Royal Carribean zase vypsala výběrové řízení pro zájemce o cestu kolem světa. Tato pracovní nabídka cílila na mileniály, tedy nejmladší generaci. Ti se vydají na plavbu lodí se spoustou zastávek. Podmínkou opět je sdílet své zážitky a zkušenosti s ostatními. Za tuto plavbu navíc dostanou plat, v přepočtu asi 176 tisíc korun. Loď zakotví například u Aljašky.

Obklopeni mazlíčky

Pravidelně se také objevují pracovní nabídky pro ty, kteří milují zvířata, jedná se například o "Mazlení s vombaty či koťaty". Vombati jsou roztomilí vačnatci žijící v Austrálii nebo Tazmánii. Pro opuštěná mláďata byl poptáván člověk, který by s nimi trávil den, mazlil se s nimi a hrál si s nimi. Podobné pozice jsou vypisovány i v případě péče o kočky.

Pro outdoorové nadšenkyně

I v Čechách se můžete přihlásit do výběrového řízení na práci snů, při které se budete víc bavit než pracovat. Česká značka outdoorového oblečení vypsala výběrové řízení s názvem Hledá se Hannah! Je určené pro milovnice outdooru, dobrodružství, přírody a sportovních aktivit.

Náplní práce bude život venku. V přírodě. Hory, kopce, les. Nepůjde jen o sbírání kilometrů, ale o opravdový nature office. Práci v přírodě. Ze stanu, skály, od jezera. A při sportovních aktivitách: při lezení, trecích po horách, trailech na kole, se skialpy na nohách, s lyžemi na sjezdovkách i upravených běžkařských tratích. Při objevování koutů naší země i v zahraničí. Důležitá bude i ochota sdílet své zážitky, být komunikativní a umět nadchnout ostatní, aby následovali příkladu Hannah.

"Může se přihlásit opravdu kdokoliv, kdo se nebojí výzev a chce žít aktivně. Naší nové ambasadorce kromě platu poskytneme také outdoorové a technické vybavení. Svoji dobrodružnou životní cestu bude sdílet s ostatními, a inspirovat je tak k tomu, aby žili o kousek víc, probudili své vnitřní já a poznali jeho sílu a vydávali se za dobrodružstvím do přírody," říká Tomáš Šebesta z Hannah.

Přihlásit se můžou ženy nad 18 let, z jakéhokoliv konce České republiky, na stránkách hledasenahannah.cz. Výběrové řízení bude mít tři kola, v tom první stačí sepsat, proč právě vy byste byla ideální adeptkou, a připojit pár svých fotek, ideálně při outdoorových aktivitách. Uzávěrka prvního kola je 31. července.