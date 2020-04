Praha 6 nechala odstranit sochu maršála Koněva

Radnice Prahy 6 v pátek ráno začala odstraňovat sochu maršála Ivana Stěpanoviče Koněva v Bubenči. Socha poputuje do depozitáře a následně do Muzea paměti 20. století, jehož vybudování chystá hlavní město. ČTK to sdělil mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek. Koněvův pomník má podle rozhodnutí zastupitelstva městské části Prahy 6 z loňského září nahradit památník osvobození Prahy na konci druhé světové války. Radnice nechala Koněvův památník loni kvůli opakovaným útokům vandalů zakrýt plachtou. Ta byla nakonec zase odstraněna.

"Páteční sejmutí bronzové sochy maršála Koněva z piedestalu na náměstí Interbrigády je pomyslným posledním tónem v etudě, která se v Bubenči rozehrála v roce 1980. Její echo bude nadále rezonovat v muzeu věnovanému dějinám dvacátého století v Československu a přispěje tak k objektivnímu výkladu naší nedávné historie," uvedl starosta Ondřej Kolář (TOP 09).

Socha oceněná znalkyní na 13 milionů korun bude prozatím přesunuta do prostor společnosti specializované na ukládání uměleckých předmětů. Socha i desky budou muzeu zapůjčeny zdarma a dál zůstanou majetkem Prahy 6. "Potvrzuji za naše muzeum uzavření dohody s městskou částí Praha 6 o dlouhodobé výpůjčce sochy maršála Koněva," sdělila pražská radní Hana Kordová Marvanová (STAN).

Radnice bude muset ještě nechat odstranit podstavec sochy, na který bude potřebovat zřejmě ještě povolení. Následně vypíše soutěž na podobu nového památníku osvoboditelům. Kdy se na náměstí Interbrigády objeví, zatím není jasné.

"Pan prezident ostře odsuzuje pokoutní odstranění sochy maršála Koněva. Zneužití krizového stavu považuje pan prezident za morálně neospravedlnitelné," uvedl mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček na twitteru. Podle mluvčího Prahy 6 se ale jednalo o dlouhodobě připravovanou akci a s pandemií koronaviru a opatřeními proti němu nijak nesouvisí.

Profil Koněva

Koněv (1897 - 1973) byl odveden do armády za první světové války. Po bolševické revoluci se dal do služeb nového komunistického Sovětského svazu. V padesátých letech se stal hlavním velitelem spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy.

Koněvova socha v nadživotní velikosti byla odhalena 9. května 1980 a je dílem sochaře Zdeňka Krybuse a architekta Vratislava Růžičky.