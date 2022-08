Praha chce příští rok nainstalovat solární panely na 163 střech

Příspěvková organizace hlavního města Pražské společenství obnovitelné energie (PSOE) plánuje v příštím roce nainstalovat solární panely na střechy 163 budov v městském majetku. Záměr v pondělí schválili městští radní. Zdrojů s nejmenším výkonem má být 120, se středním 30 a s nejvyšším 12. Celkem mají instalace vyjít na 177,8 milionu korun a mají přinést úsporu zhruba 26 milionů korun ročně. Část nákladů chce organizace uhradit z evropského Modernizačního fondu.

PSOE magistrát založil koncem loňského roku, jedním z jeho hlavních úkolů je právě rozvoj fotovoltaiky v metropoli. Město chce instalovat solární panely například na školské budovy, kulturní zařízení, bytové domy nebo budovy městských firem. Magistrát může panely podle dřívějších vyjádření instalovat na až 7000 budov, jen těch školských je tisíc. Do roku 2030 je podle schválené klimatické strategie města cílem instalovat fotovoltaiku na 20 000 pražských budov a získat stovky megawattů výkonu.

Město zatím nechalo zkušebně nainstalovat solární panely na střechu dvou bytových domů na Černém Mostě. Projekt by se měl výrazněji rozjet v příštím roce. Nejvíce má být rozmístěno mikrozdrojů o výkonu do 20 kWp (kilowatt-peak), což je jednotka udávající výkon fotovoltaického panelu nebo celé elektrárny za standardních testovacích podmínek. Má jich být 120 a náklady na jejich instalaci organizace odhaduje na 75,6 milionu korun, z toho 34 milionů má jít z evropského fondu. Jednotek s výkonem mezi 21 a 100 kWp má být 30 a stát mají asi 55,4 milionu, z toho 22 milionů chce PSOE získat od EU. Nejsilnějších zdrojů nad 100 kWp pak bude podle plánů PSOE 13 a vyjdou na 158,3 milionu korun, 55 milionů by měla přispět EU.

Podle loni zveřejněné analýzy, kterou pro Alianci pro energetickou soběstačnost vypracovala konzultační společnost EkoWATT, mohou střechy rodinných a bytových domů v metropoli a jejím okolí poskytnout dostatek výkonu ve fotovoltaice pro 120 tisíc až 170 tisíc domácností. Instalovaný výkon solárních elektráren v ČR jinak od roku 2012 stagnuje nebo roste jen mírně. Podle odborníků je důvodem ukončení podpory oboru obnovitelných zdrojů po takzvaném solárním boomu.