Praha chce vyhlášku kvůli Airbnb. Popudem jsou stížnosti

Vedení hlavního města chce změnu zákona, která by upravila provozování ubytování přes aplikaci Airbnb. Poskytovatelé by měli například povinnost poskytnout údaje o ubytovaných a Praha chce také zavést možnost regulovat Airbnb prostřednictvím vyhlášky. Vyplývá to z dokumentu, který v úterý projednají pražští radní. Důvodem pro změnu jsou mimo jiné stížnosti obyvatel. Loni si hosté zarezervovali přes Airbnb v Praze 1,79 milionu přenocování, což je o 61 procent meziročně víc.

Důvodem, proč chce město sdílené ubytování regulovat, je podle dokumentu bezpečnost, snížení dostupnosti bydlení pro Pražany nebo nerovné podmínky či nekalá soutěž ve vztahu k hotelovému průmyslu. Airbnb také podle Prahy mění charakter některých čtvrtí, které byly tradičně určeny pro dlouhodobé bydlení.

Poskytnutí údajů o ubytovaných úřadům má zefektivnit kontroly, zda je řádně placen ubytovací místní poplatek. V souvislosti s tím Praha podporuje novelu zákona o místních poplatcích, která by umožňovala vybírání a placení místních poplatků přímo zprostředkovateli sdíleného ubytování na základě smlouvy s obcí.

Vedení metropole chce rovněž, aby byla zavedena možnost regulovat Airbnb prostřednictvím vyhlášky. Každá obec by měla tuto pravomoc a mohla by si pravidla nastavit podle své potřeby. "Situace je v každé obci specifická, proto by mělo být v pravomoci právě obce o regulaci rozhodnout," píše se v dokumentu.

V případě, že by Praha vyhlášku mohla zavést, by podle dokumentu připadalo mimo jiné v úvahu omezit možnost poskytování sdíleného ubytování na určitý počet dní v roce nebo jej v některých oblastech zakázat. Stanoven by mohl být i maximální počet hostů nebo by se povolení vztahovalo na určitý typ nemovitosti.

Airbnb funguje v ČR od roku 2009. Podle expertních analýz se Airbnb svými službami v Praze už vyrovnala objemu obchodu klasických ubytovacích zařízení. Kromě Airbnb působí na trhu například Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals či Vrbo.