Praha chystá stavbu metra D a opravu tramvajových kolejí

V Praze v příštím roce začne geologický průzkum pro stavbu nové trasy metra D z Pankráce do Písnice, opravovat se budou tramvajové koleje a vznikne provizorní lávka z Císařského ostrova do Troje, která se zřítila loni v prosinci. Zahájeny budou projektové práce na stavbě nového Dvoreckého mostu mezi Prahou 4 a 5 a vznikne studie opravy Libeňského mostu. Začne rovněž výstavba některých developerských projektů.

Praha společně s dopravním podnikem (DPP) chystá stavbu linky metra D z Pankráce do Písnice. Podnik letos několikrát uvedl, že v příštím roce začne geologický průzkum nutný pro výstavbu trasy. Průzkum začne na Pankráci. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí, které napadli u soudu dva vlastníci pozemků. Pokud by jej soud zrušil, Praha a DPP by musely začít s přípravou stavby od začátku. Zda soud příští rok rozhodne, není jasné.

Podle strategie rozvoje má DPP v roce 2019 naplánovány opravy hned několika tramvajových tratí. Jde o opravu kolejí v Nádražní ulici na Zlíchov, trať z žižkovské Ohrady na Palmovku, rekonstruovány budou koleje mezi ulicí Vladimírova a vozovnou Pankrác na Praze 4 a také na Bubenském nábřeží a v ulici Komunardů v Praze 7. Konec oprav je plánován na rok 2020, pouze v případě úseku Ohrada-Palmovka se všechny práce uskuteční v roce 2019.

V dopravě by měla být zahájena stavba záchytného parkoviště P+R na Černém Mostě severně od Chlumecké ulice. To má být vícepatrové a zaparkuje v něm asi 880 vozidel. Parkovací dům bude stát na ploše, na které je nyní běžné parkoviště P+R.

Vedení Prahy bude v příštím roce řešit také stav pražských mostů, které jsou dlouhodobě ve špatném stavu. Vybudována tak bude provizorní lávka v Troji místo té, která se zřítila loni v prosinci. Lávka bude mít životnost až 30 let a po jejím dokončení vypíše město architektonickou soutěž na podobu finální podoby lávky.

Magistrát si také nechá vypracovat studii opravy Libeňského mostu, která by měla být hotova v únoru. Na jejím základě rozhodne o způsobu opravy. Podepřen bude most v Bubenské ulici. Také o jeho osudu vedení města teprve rozhodne.

Proměna čeká některá veřejná prostranství, například Malostranského náměstí. Při úpravách se počítá se zrušením parkoviště v horní části, zúžením jízdních pruhů a rozšířením chodníků. Projekt se podle magistrátu snaží co nejvíce zachovat historickou podobu včetně lamp, dlažeb, morového sloupu i ruční pumpy. Pokračovat budou práce na proměně Václavského náměstí, kde se v současné době pracuje pod zemí.

Ukončení zkušebního provozu čeká v prosinci Ústřední čistírnu odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. Poté by měla začít fungovat v běžném režimu. Stavba vyšla na 6,1 miliardy korun, které město muselo uhradit samo, protože nezískalo peníze z EU.

Pokračovat bude příprava Metropolitního plánu. V příštím roce začne město vyjednávat o jeho podobě nejprve s orgány státní správy, mimo jiné s ministerstvem životního prostředí, a na podzim potom s městskými částmi.

Zahájena bude stavba několik developerských projektů. První dva nové domy mají vyrůst na Rohanském nábřeží naproti stanici metra B Invalidovna. Domy jsou součástí plánované zástavby celého ostrova. Stavět by se mělo začít i na Smíchově, kde začne vznikat nová čtvrť Smíchov City.