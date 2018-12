Praha převzala kolektor. Opravy Hlávkova mostu mohou začít

Hlavní město převzalo od firem Hochtief a Subterra hotový kolektor vedoucí pod Vltavou u Hlávkova mostu. Přeloží do něj sítě, které nyní vedou v mostu, což umožní jeho rekonstrukci. Novinářům to na slavnostním předání stavby řekli zástupci magistrátu. Tunel je dlouhý 414 metrů a město za něj zaplatilo 558,85 milionu korun. Stavba trvala přes dva roky. Kolektory jsou podzemní šachty sloužící k uložení inženýrských sítí.

Tunel vede pod Vltavou v hloubce 28 až 38 metrů a propojuje dva již existující kolektory na obou březích. "Stavba je strašně důležitá pro to, aby se dal rekonstruovat Hlávkův most, to je vlastně hlavní účel," řekla předsedkyně magistrátního výboru pro infrastrukturu a životní prostředí a bývalá radní Jana Plamínková (STAN/Spojené síly pro Prahu). Dodala, že po osmi letech jde o první nový kolektor v hlavním městě.

Při stavbě se podle Plamínkové překročil plánovaný rozpočet kvůli složitým geologickým podmínkám. Náklady byly původně odhadovány na 460 milionů korun. Bývalá radní dodala, že kolektory jsou sice poměrně nákladnou, ale zároveň dobrou investicí, protože umožňují přístup k inženýrským sítím bez nutnosti rozkopat ulici. "Z dlouhodobého pohledu se to Praze rozhodně vyplatí," řekla Plamínková.

Kolektorová síť v metropoli je nyní přes devadesát kilometrů dlouhá a podle ředitele firmy Subterra Jiřího Tesaře ji může Praze závidět nejedna evropská metropole. "Náročnost výstavby byla dána zejména tím, že pod Vltavou se nacházejí tři rozdílná geologická souvrství," potvrdil ředitel slova Plamínkové. V tvrdších horninách stavbaři razili kolektor pomocí trhavin, v měkčích postupovali s pomocí razicího štítu.

V plánu magistrátu je stavba dalších kolektorů. Stavební povolení již má stavba tunelu ze Smíchova na Nové Město, u které se připravuje vybudování prvního úseku. Podklady se připravují také pro kolektory v horní části Václavského náměstí a mezi Hlávkovým mostem a Senovážným náměstím. Vybudování kolektoru v horní části Václavském náměstí je podmínkou toho, aby bylo možné přistoupit k její plánované rekonstrukci. O kolektorový systém se stará městská firma Kolektory Praha.