Prahu ovládl průvod hrdosti. Akce se zúčastnily desetitisíce lidí

Centrem Prahy prošel už poosmé průvod hrdosti gayů, leseb, bisexuálů, translidí (LGBT) Prague Pride Parade. Podle odhadu pořadatelů se do něj v sobotu zapojilo kolem 40 tisíc lidí, tedy zhruba o 5 tisíc víc než před rokem. Informovala o tom mluvčí festivalu Prague Pride Bohdana Rambousková. Pražská policie odhad počtu účastníků nezveřejnila. Podle jejího mluvčího Jana Daňka se akce odehrála v klidu a obešla se bez problémů.

Účastníci letošního karnevalového pochodu se na téměř čtyřkilometrovou trasu z Václavského náměstí na Letnou vypravili krátce po 12.30. Roztančený dav s duhovými vlajkami doprovázelo 15 alegorických vozů se zvukovými systémy. Na pořádek dohlížely desítky policistů. Provoz po trase byl omezen. Čelo průvodu se na letenskou pláň, kde pořadatelé připravili hudební program, dostalo zhruba za dvě hodiny po začátku akce.

"Průvod stejně jako celý festival je úplně pro všechny. Jsme rádi, že v něm rozhodně nevidíme jen LGBT lidi, ale právě heterosexuální lidi, kteří přicházejí podpořit své rodinné příslušníky, přátele nebo prostě obecně LGBT občany, protože mají pocit, že máme všichni mít stejná práva," řekla Rambousková. Podle odhadu pořadatelů dorazilo do průvodu kolem 40 tisíc lidí, tedy stejně jako před dvěma lety. Tehdy byla účast zatím nejvyšší.

Duhovým průvodem vyvrcholil týdenní festival o životě LGBT lidí. Pořadatelé letos museli tradiční trasu pozměnit kvůli opravám v dolní části Václavského náměstí. Místo po Příkopech se tak účastníci vydali Opletalovou a Hybernskou ulicí na náměstí Republiky, odtud pak tradičně po Revoluční, Řásnovkou a Klášterskou na Dvořákovo nábřeží přes náměstí Curieových a Čechův most po schodech na Letnou. Pro lidi s pohybovými potížemi či s kočárky organizátoři zajistili autobusy.

Hey guys! Time to wake up and put your make up on! #PraguePride Parade starts in 3 hours! #loveisintheair pic.twitter.com/jMYYMhVJ5r