Praze hrozí odpadková krize. Magistrátní koalice na zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy odmítla nepořádek na ulicích řešit

Pražané chodí denně kolem přetékajících košů a přeplněných nádob na tříděný odpad. Posílají na městské části nespočet stížností na neúnosný nepořádek v jejich bydlišti. I přes veškerou snahu pražské ODS nepořádek v ulicích vyřešit, Adam Scheinherr, náměstek primátora (Praha Sobě) a současně předseda dozorčí rady TSK, a.s., spolu s magistrátní koalicí odmítli situaci řešit. Od roku 2018 se snížil rozpočet na úklid až o 40 %. Kritický stav nastal letos po rozhodnutí TSK, a.s., snížit ještě četnost svozu odpadu.

"Praha se doslova utápí v odpadcích a pánové Hlubuček (STAN) a Scheinherr (Praha Sobě) místo toho, aby řešili, v čem musí Pražané žít, shazují vinu a odpovědnost jeden na druhého. Nepořádek v ulicích je třeba okamžitě uklidit a nastavit systém svozu odpadu, který bude fungovat. Navíc zdražení, které na Pražany za svoz odpadu chystají, začnou řešit 15 dní před účinností zákona, tomu tedy říkám hezký dárek pod stromeček, " uvedla předsedkyně kontrolního výboru hlavního města a místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija.

Ta připomněla, že například i Rada městské části Praha 2 už letos v dubnu žádala hlavní město o přijetí takových opatření, která by zamezila tvorbě hromadění odpadu na stanovištích tříděného odpadu. Městská část rovněž nesouhlasila s výrazným snížením četností úklidů vozovek a chodníků a výrazným snížením rozpočtu na úklid, a to až o 40 %. Stejné výhrady se snažily vůči magistrátu uplatnit i další městské části, které teď dotují náklady na čištění ulic od nepořádku ze svých rozpočtů. Peníze tak můžou chybět na jejich projekty.

Pražská ODS na jednání zastupitelstva proto navrhla projednat aktuální kritický stav ve svozu komunálního odpadu a zvýšení četnosti vyvážení košů v ulicích a na zastávkách. Koalice vládnoucí na magistrátu ale návrh smetla ze stolu a odmítla připustit i pouhé jednání o nápravě odpadkové krize.

"Vedle dopravního pekla tady máme už několik měsíců další peklo s přeplněnými koši a nepořádkem na ulicích. Co bude dále? Pan náměstek Hlubuček by se měl nad stavem životního prostředí, čistoty a pořádku v Praze vážně zamyslet. Možná by pro začátek stačilo zvládnout zajistit obyčejný úklid, než se pustí do stamilionových investic podle nerealistického klimatického plánu," apeluje předseda klubu zastupitelů za ODS Zdeněk Zajíček, podle něhož je zamítnutí snahy občanských demokratů o uložení úkolu zajistit neprodleně řádný úklid města příslušnému náměstkovi projevem naprosté bezohlednosti vůči Pražanům.

"To, že jsou v magistrátní koalici vleklé spory o kompetence, že si vzájemně nevěří a podezřívají se z malých nebo velkých podrazů, si štěbetají vrabci na střeše magistrátu už dlouho, ale neměla by tím trpět Praha a její občané a návštěvníci. Je naší povinností se ozvat a konat. I proto jsme navrhli, že mohou pomoci s úklidem ulic městské části, kterým zjevně víc záleží na tom, jak se v jednotlivých místech města lidé cítí a co vyžadují ke spokojenému životu," dodává Zdeněk Zajíček.