Pražská integrovaná doprava má novou aplikaci, ukáže polohu autobusů ve městě.

Informace o poloze a zpoždění autobusů Pražské integrované dopravy mohou lidé nově sledovat prostřednictvím mapové aplikace mapa.pid.cz. V tiskové zprávě o tom informovala organizace Ropid, která plánuje pražskou hromadou dopravu. Informace byly zatím dostupné jen v aplikacích IDOS a Lítačka. Pražský dopravní podnik (DPP) také plánuje začít poskytovat údaje o poloze i u tramvají.

"Vyberete si svou linku nebo lokalitu, a hned vidíte, kdy vám to přijede, případně jestli je kvůli hustému provozu autobus zpožděný, nebo jede načas," uvedl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). Ke každému autobusu stránky zobrazují také informaci o bezbariérovosti, u spojů soukromých dopravců mimo DPP pak i to, jestli má vůz klimatizaci. Web je optimalizován pro zobrazení na počítači i mobilním telefonu.

Město všechny datové podklady volně poskytuje prostřednictvím své platformy Golemio, takže je mohou volně využívat vývojáři ve svých aplikacích. Ve vývoji je podle informací Ropidu lepší systém přepočítávání zpoždění, které nyní funguje pouze při průjezdu zastávkami, a nikoliv mezi nimi, čímž můžou vznikat nepřesnosti.

Ještě letos by měly být k dispozici také informace o polohách vlaků, DPP také nyní vybírá dodavatele, který by zajistil potřebnou technologii i v tramvajích. Podle dřívějších informací podniku by měly být moduly do většiny vozů instalovány v příštím roce.

Data o průjezdu autobusů zastávkami začal DPP zveřejňovat začátkem roku, jíní dopravci zapojení do systému Pražské integrované dopravy s tím začali dříve. V případě DPP byl problém ve smlouvách s dodavatelskou firmou Xanthus, která řídící systémy včetně všech dat vlastnila a za poskytnutí informací požadovala vysoké částky. Problém vyřešil nákup nového softwaru pro řízení autobusů a tramvají.