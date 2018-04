Pražské parkovací zóny se budou rozšiřovat. Praha 4 se připravuje na zavedení parkovacích zón, Praha 9 o zřízení na svém území teprve požádala a některé městské části, kde není systém zavedený na celém území, chtějí zóny rozšířit. Informoval o tom náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Praha 4, kde zatím zóny nejsou, se na jejich zavedení v nejvytíženějších místech připravuje. Zprovozněné by měly být 1. července. Situace s parkováním se na čtyřce zhoršila se zavedením zón v sousedních městských částech. Praha 5, Praha 6 a Praha 7, kde nejsou zóny placeného stání zřízeny na celém území, požádaly o částečná rozšíření na místa sousedícími s lokalitami, kde už parkovací zónu fungují.

Už podruhé magistrát požádala o zavedení parkovacích zón Praha 9. Stejně jako v prvním návrhu požaduje, aby na celém území byla smíšená zóna, která bude pro rezidenty a za poplatek i pro přespolní. První žádost magistrát zamítl kvůli navrhovanému nízkému poplatku za parkování nerezidentů, kteří měli platit 10 korun za hodinu. Nyní městská část navrhuje, aby přespolní za první dvě hodiny parkování platili 20 korun a za každou další započatou hodinu 30 korun.

"U výše návštěvnického tarifu navrhuje již realističtější hladinu. I když plošné smíšené zóny mohou mít negativní dopad na parkování rezidentů, pro které jsou zóny placeného stání prvořadě určeny, jedná se o rozhodnutí městské části, které hlavní město Praha akceptuje," řekl Dolínek. Městská část chce smíšenou zónou umožnit parkování také rodinným příslušníkům rezidentů, zákazníkům obchodů a řemeslníkům.

Radnice Prahy 9 by nejraději zavedla systém, kdy by Pražané mohli parkovat i v zónách ostatních městských částí, kam dojíždí například za příbuznými nebo do práce. O této možnosti městská část jedná s okolními městskými částmi, ve kterých již parkovací zóny fungují. "Na tom, aby mohlo dojít k jakékoliv změně, je třeba, aby s touto změnou či úpravou souhlasila většina zapojených městských částí," dodal Dolínek s tím, že některé úpravy nyní Praha prověřuje.

V hlavním městě byly zóny nejprve zavedeny v části Prahy 1 v roce 1996, kde se snaha o regulaci dopravy objevila již v roce 1982. Následně byly rozšířeny na celou Prahu 1, 2, 3 a 7 a části Prahy 16. Samy parkovací zóny provozují radnice 13, 16 a 22. Od začátku února funguje na Praze 3 a 7 stejný režim jako na Praze 1, 5, 6, 7 a 8, kde řidiči za okna vozů nemusí umisťovat parkovací karty, ale zaregistrují na radnici registrační značku vozu. Auta zde kontrolují speciální vozy vybavené kamerami.