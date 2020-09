Pražským průvodcům hrozí existenční problémy, město chce situaci řešit s vládou

Vedení Prahy vyzve vládu a zástupce turistických průvodců ke společnému jednání o situaci této profese, která se potýká s existenčními problémy způsobenými poklesem turismu kvůli nemoci covid-19. Zastupitelé zároveň uložili vedení Prahy, aby se situací zabývalo a navrhlo způsob podpory. Ve čtvrtek o tom rozhodli pražští zastupitelé.

Průvodci ve středu před magistrátem protestovali za zlepšení podmínek. Většina jich je od března bez příjmu. Podpora od státu skončila 8. června a od 1. září navíc přibyla povinnost plateb záloh na sociální a zdravotní pojištění.

"Celkově je cestovní ruch, dá se říci, nejpostiženějším odvětvím. Vidíme, že situace se nezlepšila, vyhlídky jsou pesimistické a situace je velmi dramatická," řekla radní Hana Třeštíková (Praha Sobě).

Průvodci chtějí odpuštění odvodů

V původně navrženém usnesení zastupitelů bylo uvedeno pouze to, že město bude apelovat na vládu a Sněmovnu, aby situaci řešila. Průvodci totiž požadují kroky, jako třeba odpuštění odvodů sociálního pojištění nebo snížení DPH na deset procent, které nespadají do kompetence města. Zástupci vedení města proto řekli, že je to především vláda a Sněmovna, kdo by měl situaci primárně řešit.

S tím nesouhlasili opoziční zastupitelé. Původní návrh kritizoval například zastupitel Radomír Nepil (ANO). "To znamená, že pro vás (průvodce) neudělají lautr nic. To není jen o vládě, ale i o Praze," řekl. Poslanec a opoziční zastupitel Patik Nacher (ANO) následně navrhl, aby bylo usnesení rozšířeno o výzvu radě města, aby sama navrhla řešení.

Záměr, aby se problémem zbývalo i město, podpořil také koaliční zastupitel a europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). "My můžeme udělat jediné: měli bychom téma podpory kultury a cestovního ruchu znovu otevřít na pražské úrovni," řekl.

Řešení je na vládě a Sněmovně

S kritikou opozice nesouhlasil poslanec a zastupitel Jan Čižinský (Praha Sobě). Podle něj má klíč k řešení vláda a Sněmovna. "Pokládám za nefér, že se tu vzbuzuje dojem, že je to v silách města," řekl. S tím souhlasil i primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Podle něj je základní problém v tom, že opatření vlády nezabírají, počet nakažených se zvyšuje a do Prahy tak nejezdí turisté.

Zastupitelé nakonec usnesení rozšířili a vložili do něj výzvu k trojstrannému jednání mezi městem, vládou a průvodci. Třeštíková řekla, že město osloví vládu a premiéra Andreje Babiše (ANO) ještě ve čtvrtek. Rovněž přibyl úkol radě začít se situací zabývat. Zastupitelé naopak odmítli návrh bývalého primátora Bohuslava Svobody (ODS), aby na městě vznikla speciální skupina zabývající se situací průvodců.

Na jednání zastupitelů vystoupili i zástupci průvodců. "Chápeme, že nejsme jedinou skupinou podnikatelů. Ale jsme zcela bez příjmů. Naše běžná pracovní sezona nezačala a už nezačne. Přesto musíme platit odvody, na které nemáme," řekla jejich zástupkyně Renata Blažková. Průvodkyně Lenka Mandová řekla, že dochází k likvidaci průvodcovské živnosti.