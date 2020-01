Předseda ČTU Jaromír Novák byl odvolán kvůli síti 5G

Vláda dnes odvolala předsedu Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromíra Nováka, a to k dnešnímu dni. Zároveň jmenovala novou předsedkyní ČTÚ od úterý stávající členku rady úřadu Hanu Továrkovou.

Na dotaz ČTK to řekl po jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Novák sám dnes ráno oznámil rezignaci kvůli snaze ministerstva průmyslu a obchodu změnit podmínky aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G. Podle Havlíčka ovšem Novák rezignoval ke konci ledna, zatímco vláda jej odvolala k dnešnímu dni.

Novák stál v čele regulačního úřadu od roku 2013. Předtím působil na ministerstvu průmyslu jako ředitel divize digitální ekonomiky.

Premiér Andrej Babiš (ANO) novinářům před odletem na vzpomínkovou akci do Osvětimi řekl, že Česko má problém s tím, že některé nezávislé úřady nereprezentují zájmy daňových poplatníků. "Soutěž, kterou vypsal ČTÚ, nebyla ve prospěch konkurence," uvedl Babiš. Kvůli činnosti úřadu jsou podle něj v Česku oproti zbytku Evropy podstatně dražší platby za mobilní služby. "Pan ministr (Havlíček) dospěl k závěru, že pan Novák by neměl být předseda ČTÚ," dodal Babiš.

Ministerstvo dnes vládě předložilo materiál o dalším směřování aukce, který s ČTÚ jako organizátorem soutěže nekonzultovalo. Do státního rozpočtu by měla aukce přinést minimálně šest miliard korun.

"Bohužel poslední vývoj, který vyvrcholil předložením materiálu na zasedání vlády plánované na 27. ledna 2020, bez možnosti zástupců úřadu jej vidět a vypořádat naše odborné připomínky, mě nenaplňují z výše uvedených důvodů jistotou, že výsledná podoba podmínek přinese tolik očekávanou změnu na českém telekomunikačním trhu a zároveň obstojí v soudním přezkumu," uvedl Novák.

Babiš odmítl Novákovy připomínky, že nebyl na dnešní jednání vlády ani přizván. "Nebylo proč ho zvát, my s ním mluvili opakovaně, jeho projevy byly velice nestandardní. My máme tu politickou odpovědnost vůči IT zakázkám," uvedl premiér. Protože kabinetu nezbývá než na nezávislý ČTÚ jen apelovat, požádala dnes vláda úřad, aby aukci vypsal podle představ vlády, dodal.

"Respektujeme nezávislost ČTÚ, jednáme přitom samozřejmě také v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Návrh aukce rozporovali nejen současní velcí hráči, ale i další subjekty, které by potenciálně mohly být 4. operátorem," dodal Havlíček. Aukce v současné podobě by podle něj mohla být nejen ze strany Evropské komise napadena jako diskriminační, zvýhodňovala totiž podle něho jednoho tuzemského uchazeče.

"Mou prioritou v čele ČTÚ, kde jsem už nějakou dobu členkou Rady, bude připravit maximálně transparentně nové znění aukce na kmitočty. Tak, aby se jí mohlo zúčastnit co nejvíc subjektů a ve výsledku byla skutečně přínosem pro širokou veřejnost a zlevnila cenu mobilních dat," uvedla Továrková.

Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) vnímá podle výkonného ředitele Jiřího Grunda rozpory mezi nezávislým regulátorem ČTÚ a gestorem telekomunikací MPO už zhruba půl roku. "Je pro nás obtížné komentovat aktuální oznámení, kterým je změna na postu šéfa ČTÚ. Pro operátory je klíčové, aby podmínky které utváří regulační rámec na českém trhu byly dlouhodobě předvídatelné, transparentní a ve svém důsledku vedly k férové konkurenci a k významným investicím do moderních technologií. Mrzí nás, že změna na pozici předsedy úřadu je doprovázena mediálními spekulacemi. Pochopitelně jsme do budoucna nadále připraveni jak regulátorovi, tak MPO dávat potřebnou odbornou součinnost," řekl Grund ČTK.

Stát má prostřednictvím ČTÚ dražit frekvence v pásmech 700 a 3500 MHz. Pásmo 700 MHz se uvolní přechodem pozemního TV vysílání na nový standard DVB-T2. Aukce má zároveň na český trh přivést dalšího operátora a zvýšit tak konkurenci.