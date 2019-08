Předseda Pirátů Bartoš: Prezident neočekává odchod ČSSD z vlády

Prezident Miloš Zeman nepředpokládá odchod sociální demokracie z vlády ani rekonstrukci kabinetu, uvedl po jednání v Lánech předseda Pirátů Ivan Bartoš. Zeman očekává od ČSSD jméno nového kandidáta na ministra kultury místo Michala Šmardy. Pokud to bude někdo, kdo je z pohledu Hradu přijatelný, tak by této nominaci měl prezident vyhovět, řekl novinářům Bartoš. Jednání se Zemanem se zúčastnil společně s místopředsedou strany Radkem Holomčíkem. Od 14.30 s prezidentem jedná lidovecký předseda Marek Výborný, v 17.00 Zeman přijme premiéra Andreje Babiše (ANO).

"Nás zajímalo zejména to, zda má pan prezident nějaké další výhrady k této vládě sociální demokracie a hnutí ANO, či zda skutečně se jedná o to, že nechtěl jmenovat pana Šmardu ministrem kultury. Pan prezident nám v této věci potvrdil, že očekává jméno od sociální demokracie, které by mu měl opět, pravděpodobně ne dnes, donést pan premiér Andrej Babiš. A pokud to bude někdo, kdo je z pohledu Hradu přijatelný, tak že by této nominaci následně vyhověl," řekl Bartoš. Šéf ČSSD Jan Hamáček jej chce oznámit ještě před pátečním jednáním předsednictva strany.

"Chtěli jsme řešit i otázku střetu zájmů premiéra Babiše a dlouhodobou krizi, která nad touto vládou visí. Nicméně na detaily řešení jednotlivých auditů Evropské komise či nějaké budoucí kroky ve vládě, které by s tím souvisely, se řeč nedostala. Nicméně i přesto se pan prezident domnívá, že sociální demokracie ani v důsledku této kauzy ohledně ministra kultury, ale i dalších probíhajících sporů nad rozpočtem či střetem zájmů premiéra, neodejde z vlády a zůstane koaličním partnerem hnutí ANO," dodal předseda Pirátů.

Podle Bartoše Zeman situaci kolem vlády diriguje, výsledky jednání Babiše či Hamáčka s prezidentem ukazují, že i v parlamentní demokracii, kde by měla hlava státu vyhovět předsedovi vlády při výměně ministra, se "pan prezident Zeman rozkročil velmi zeširoka".

Spor o výměnu ministra trvá už čtvrt roku. Zeman v polovině prázdnin po dvou měsících od doručení návrhu odvolal Antonína Staňka (ČSSD), ohledně jeho nástupce se ale slíbil vyjádřit až v polovině srpna. Minulou středu pak uvedl, že Šmarda je odborně nekompetentní, protože se nikdy nezabýval problematikou české kultury.

"Když se podívám na personální složení současné vlády, i třeba na politický odborný background některých ministrů, tak tam velmi často najdete, že on s tím daným resortem nemá přespříliš co společného. Myslím, že zde to byla otázka ohledně konkrétního kandidáta, kde si pan prezident postavil hlavu a prostě ho nejmenoval v tu chvíli. Jak je vidět, tak zatahal za delší konec a pan Šmarda, potažmo sociální demokracie, couvá," poznamenal Bartoš.

S variantou předčasných voleb se podle Bartoše nepočítá. "Pan prezident potvrdil, že pokud by byly předčasné volby, ale i v jiných volbách, které by byly v regulérním termínu, tak by opět pověřil vítěze voleb prvním kolem (vyjednávání). Pokud by byl skokový rozdíl mezi jedničkou a dvojkou, postupoval by prakticky stejně, jako učinil v tomto volebním období," uvedl.

Zeman pověřil Babiše sestavením kabinetu po předloňských volbách, ve kterých jeho hnutí získalo nejvíc hlasů. Babiš vytvořil jednobarevnou menšinovou vládu, která v polovině ledna nezískala důvěru Sněmovny. Prezident poté znovu pověřil Babiše jednáním o vzniku nového kabinetu.

Piráti se Zemanem řešili také spor koaličních partnerů o rozpočtu, digitalizaci státní správy a situaci v zemědělství.