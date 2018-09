"Předvádět zvíře jako hračku, která panáčkuje, je pro děti škodlivé"

"Chceme cirkusy bez zvířat," říká koordinátorka kampaně zaměřené proti zvířatům v manéžích Lucie Hemrová. V rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ uvedla důvody, proč kampaň vznikla a jaký dopad mají cirkusy na vystupující zvířata.

Jste koordinátorkou kampaně Cirkusy bez zvířat. Co se vám doposud podařilo?

Jsem koordinátorkou kampaně teprve rok, kdy jsme se ve Svobodě zvířat rozhodli, že Cirkusy bez zvířat budou naší hlavní kampaní. Do té doby jsme se plně věnovali kampani za zákaz chovu takzvaných kožešinových zvířat. Za rok se nám určitě podařilo téma dostat více mezi lidi. Vidíme to jednak na rychlém nárůstu počtu podpisů pod "Petici za zákaz chovu a využívání volně žijících zvířat v cirkusech v ČR", minulý podzim jsme jich měli něco přes tři tisíce, momentálně máme přes jedenáct tisíc podpisů. Vidíme to i na počtu lidí, kteří se přidali k naší fotokampani, těch bylo za poslední rok asi pět set a jsou mezi nimi i známé osobnosti. Podpora kampaně Cirkusy bez zvířat se odráží i v ochotě lidí pořádat protesty před cirkusy se zvířaty, kterých bylo letos už jedenáct, a další se plánují.

Co je dnes podle vás největším problémem v oblasti cirkusů?

Těch problémů je celá řada od příliš častých transportů, které stresují zvířata, přes malé ubytovací prostory až po problematickou drezuru. Mě osobně nejvíc vadí již samotný princip cirkusu.

Jak to myslíte?

Tím chci říct, jak se na zvířata v cirkusu pohlíží, jak se zvířata prezentují a co se tím pak předává dětem. Ukazovat zvíře jako hračku, která zapanáčkuje, jak se člověku zlíbí, mi přijde hodně smutné a pro děti vyloženě škodlivé.

Lepší se situace?

V tom, co cirkus se zvířaty představuje, se nelepší a ani zlepšit nemůže, na tom je cirkus se zvířaty postavený.

Většina majitelů cirkusů ale tvrdí, že jednají v souladu se zákonem a například ředitel cirkusu Humberto v médiích prohlásil, že zvířata se u nich mají dobře...

Obecně existence cirkusu se zvířaty je dosud v souladu se zákonem. Zákon tak, jak je nyní napsán, dovoluje naprosto nevhodné životní podmínky pro zvířata v cirkusech. Chov volně žijících zvířat potřebuje v zákoně výrazné změny. Navíc se domnívám, že pravidla pro chov by měla být pro všechny typy chovů stejná, ať je zvíře umístěné v zoo, zookoutku nebo cirkuse. To momentálně není a cirkusy mají mimo jiné i v zákoně různé výjimky.

Co se týká konkrétních cirkusů nejen v obecné rovině, tak bohužel jsou i případy, kdy cirkusy zákon porušují. Nedávno médii proběhlo, že cirkus Humberto dostal pokutu šest tisíc za procházku slonů po Přerově. My jsme aktuálně podali trestní oznámení na jeden cirkus za porušení Zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Jednali jste s majiteli cirkusů o vašich záměrech?

S majiteli cirkusů jsme se střetli v různých debatách. Přesvědčovat je, že nemají se zvířaty kočovat a drezírovat je, ale mají jim vytvořit co nejvíc přirozené podmínky k životu, nemá smysl a je to pro nás ztráta času. Máme naprosto odlišné pohledy na zvířata a na to, co znamená zvíře milovat.

Nestačilo by pouze přísněji hlídat chod cirkusů, než rovnou zakazovat vystoupení se zvířaty?

Nestačilo.

Proč?

Současné právní normy, například to, jak mají vypadat výběhy, nejsou dostatečné. Ideální by bylo transport úplně zakázat, je to zbytečný stres pro zvířata. Co se týká drezury, ta už nyní má být pouze za odměnu. Zda náhodou někde nedochází k fyzickému nebo psychickému týrání, jako se občas odhalí v zahraničních cirkusech, je těžké vysledovat. A v neposlední řadě by bylo potřeba, aby byly tresty za případná pochybení vyšší. Nic z toho ovšem neřeší problém, že vystupováním zvířete v cirkuse ho degradujete na věc. Nemůžeme se pak divit, že se stále opakují případy, kdy se lidé chovají ke zvířatům opravdu špatně. Ve zprávách vidíme a čteme o brutálním zacházení se zvířaty a divíme se, kde se to v lidech bere. Už nám ale nedochází, že děti v České republice mají kolem sebe stále hodně špatných příkladů, kdy se ke zvířatům chováme jako k věci.

Majitelé cirkusů však argumentují, že pokud by se zakázali cirkusy se zvířaty, ztratil by cirkus smysl a oni tím pádem i obživu. Co si o tom myslíte?

Že mohou cirkus postavit na umění artistů a komediantů, tak jako celé odvětví již rozšířeného nového cirkusu. Nový cirkus má velmi slušnou návštěvnost a často do něj chodí lidé, kteří mají rádi cirkus, ale na využívání zvířat se nechtějí podílet.

Je reálné počítat s tím, že by se v Česku zakázal cirkus se zvířaty?

Domnívám se, že otázkou není, zda k tomu dojde, ale kdy. Je to ostatně celosvětový trend. Například v Evropě má již zákaz využívání všech volně žijících zvířat v cirkusu, tedy ten, o který usilujeme také v České republice, dvanáct států. V Česku zatím pro cirkusy platí zákaz využívání jen některých druhů volně žijících zvířat.

Jak se podle vás dívá česká společnost na cirkusy? Je o ně zájem?

Myslím, že společnost je stále méně a méně nakloněná zneužívání zvířat. Navíc těch způsobů, jak se zabavit, je dnes tolik, že nechodit do cirkusu se zvířaty málokdo pociťuje jako újmu. Zájem podle mého upadá, nicméně je pravda, že svého diváka si cirkus se zvířaty stále najde. Ale těžko říct, jaká by byla návštěvnost cirkusů se zvířaty, kdyby cirkusy nenabízely ve školách a školkách vstupenky pro děti zdarma. Možná by se ani neuživily. V každém případě je potřeba upravit zákon a nečekat, až cirkusy se zvířaty postupně zaniknou sami, vůči zvířatům v cirkusech by to nebylo fér.

Jaké máte další plány do budoucna?

Plán na příští rok je jednoznačný: prosadit zákaz využívání volně žijících zvířat v cirkusech. Co bude potom, to se uvidí. Není to jediná kampaň, které se věnujeme, máme i kampaň za ukončení pokusů na zvířatech, Obchod bez kožešin, nově jsme se přidali ke kampani Konec doby klecové, věnujeme se i ekovýchově a v Plzni máme sekci, která se zaměřuje na opuštěné kočky. Práce je a bude pořád hodně.