Přehledně: Česko se probudilo do celorepublikové karantény, 298 nakažených

V Česku je od pondělí zakázaný volný pohyb lidí s výjimkou cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou, pro základní životní potřeby nebo k lékaři. Jako opatření proti šíření nového typu koronaviru to v neděli večer schválila vláda. Česko je tak po Itálii, Španělsku a Rakousku čtvrtou evropskou zemí, která k tomuto kroku přistoupila. Kabinet také omezil provoz úřadů, zavedl vnitřní ochranu hranic s Německem a Rakouskem a rozhodl o aktivaci Ústředního krizového štábu. Potvrzených případů nákazy je v Česku 298, za neděli jich přibylo o třetinu.

Česko má 298 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Od nedělní půlnoci přibylo pět nemocných, v neděli ráno bylo nakažených 214. U téměř poloviny případů (46 procent) hygienici neznají místo nákazy, třetina se nakazila v zahraničí, pětina v Česku. Data zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví v pondělí k 7.00 na speciální stránce ke koronaviru.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na noční tiskové konferenci po jednání vlády zmínil, že se hygienici stále snaží vyhledávat kontakty nakažených. Mezi zeměmi, ve kterých se Češi nakazili, nadále podle dat ministerstva převažuje Itálie se 76 případy, následuje Rakousko s 13 případy. Testováno bylo zatím přes 5000 lidí.

Mimořádná opatření

Vláda také upravila dřívější omezení pro obchody a služby platná od sobotního rána. Nově mohou mít otevřeno autoservisy, prodejny stavebnin pro řemeslníky a zdravotních prostředků, jízdenkové pokladny, pohřební služby a květinářství nebo provozovny umožňující vyzvednutí objednané zboží a zásilky. Vláda naopak zakázala prodej ubytovacích služeb s výjimkou léčebných lázní nebo studentských kolejí, provoz autoškol, provoz prodejen elektroniky a alternativních taxislužeb. Rozhodla o omezení prodeje nebaleného pečiva.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a další členové vlády na tiskové konferenci po jednání kabinetu apelovali na lidi, aby kontakt s jinými osobami omezili na nezbytně nutnou míru. Zákaz pohybu lidí ale není uvalen na neodkladné cesty na úřady, netýká se ani pobytu v přírodě nebo parcích, návratů do místa bydliště nebo pohřbů. Vláda zároveň doporučila zaměstnavatelům využívat co nejvíce práci na dálku, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance. Lidé by podle kabinetu měli přednostně platit bezhotovostně.

Vnitřní ochrana hranic s Německem a s Rakouskem bude platit do půlnoci 4. dubna. Policistům bude zejména na hranicích pomáhat 2096 vojáků a 400 celníků. Od pondělka podle dřívějšího rozhodnutí vlády začal platit zákaz cest českých občanů do zahraničí a cizinců do České republiky.

V čele krizového štábu je Prymula

V čele Ústředního krizového štábu ke koronaviru bude náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Aktivaci štábu podle svých vyjádření už dřív několikrát předsedovi vlády navrhoval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Vláda také rozhodla o odkladu doplňovacích senátních voleb na Teplicku, které byly naplánované na 27. a 28. března. Veřejné úřady budou mít otevřeno pro veřejnost jen v pondělí a ve středu maximálně na tři hodiny.

Zaměstnanci ve zdravotnictví nesmějí od pondělí do konce nouzového stavu čerpat dovolenou. Vláda také uložila studentům pátých a šestých ročníků medicíny a také nelékařským zdravotnickým pracovníkům, tedy zejména sestrám na středních školách, aby posílili hygienické stanice, krajské záchranné služby a 17 nemocnic.

Ve městech přestávají podle rozhodnutí vlády fungovat parkovací zóny určené pro místní obyvatele a podnikatele. U Českých drah si nebudou muset pasažéři kupovat jízdenku ve vlaku, aby se omezil kontakt s průvodčími.

Malým podnikatelům by podle vlády mělo pomoct, že Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) už v pondělí spustí příjem žádostí o bezúročné půjčky. Původně to mělo být od 1. dubna. Lidé a firmy také budou moct podle rozhodnutí vlády odevzdat daňové přiznání o tři měsíce později bez sankce, tedy do 1. července, a finanční správa nebude ukládat pokuty za pozdní odevzdání kontrolního hlášení k DPH.

Na nákazu koronavirem v Česku zatím nikdo nezemřel, stav dvou pacientů je ale vážný. V obou případech jsou to taxikáři. První potvrzené případy nákazy se v Česku objevily 1. března, nejvíc z dosavadních infikovaných je v Praze. Mezi nakaženými jsou už také zdravotníci. Ti a také pracovníci v sociálních službách upozorňují na nedostatek respirátorů a roušek. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po jednání vlády uvedl, že respirátorů bude v nejbližších dnech do ČR dodáno několik stovek tisíc a v pátek dalších 1,4 milionu. Podle Babiše se připravuje také dodávka ochranných pomůcek pro personál v obchodech a perspektivně i pro řidiče hromadné dopravy.