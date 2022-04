Preventivní akce v Ostravě upozorní na úrazy dětí, po covidu jich přibývá

Po rozvolnění proticovidových opatření znovu začalo výrazněji přibývat dětských úrazů. Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) proto ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a dalšími institucemi spustila v úterý v Ostravě preventivní akci Stane se to ve vteřině. Odborníci na ní poradí rodičům i dětem, jak nejlépe předcházet úrazům či poskytnout první pomoc. Novinářům to řekla mluvčí FNO Petra Petlachová.

"Cítili jsme velkou potřebu uspořádat tuto akci, protože naše nemocnice před covidem ošetřila skoro 10 tisíc dětí ročně a přes 1500 jich bylo hospitalizovaných. Vlivem covidu došlo k prudkému poklesu, skoro o dvě třetiny, a teď nám to zase začíná narůstat," uvedl vedoucí lékař Centra dětské traumatologie FNO Ivo Kopáček. Děti v době covidu podle něj podobně jako dospělí zlenivěly a ztratily sportovní návyky. Velmi často lékaři u dětí ošetřují například úrazy vzniklé na trampolíně. "Tam je velká spousta úrazů. Většinou je to tím, že tam jsou dvě tři čtyři děti a trampolína není teta, která hlídá. S dětmi tam musí někdo být," uvedl Kopáček. K velmi častým patří také úrazy na kolech, koloběžkách či skateboardech. "Děti navíc více začínají používat elektrokola nebo elektrokoloběžky, které mají podstatně vyšší rychlost, a ony nejsou schopny to zvládnout," podotkl Kopáček.

Lékaři poukazují na to, že úrazy často vznikají tím, že děti nemají dostatečnou fyzickou sílu nebo přecení své schopnosti. "Nejčastěji ošetřujeme zlomeniny horních a dolních končetin a otřesy mozku," řekl Kopáček. Domnívá se, že nejdůležitější prevencí je používat zdravý rozum. "Rodiče by měli být schopni odhadnout fyzické a mentální schopnosti dítěte. S tříletým dítětem nepůjdu na Lysou horu nebo máme zraněné šestileté dítě, které jezdí motokros. Někdy přehnané rodičovské ambice kladou dětem takové překážky, že opravdu dojde k úrazu," doplnil Kopáček.

Šestidenní preventivní akce, která v úterý začala v areálu nákupního centra Avion Shopping Park, je dopoledne určená především žákům základních škol z celého regionu, odpolední část pak rodičům s dětmi. Praktické rady a doporučení jim poskytnou lékaři, ale také zdravotničtí záchranáři, kteří se zraněnými dětmi přicházejí do kontaktu nejčastěji. Na další možná rizika ale upozorní například i policisté, strážníci, hasiči nebo studenti Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava. Jednotlivá vzdělávací stanoviště v areálu centra jsou propojena naučně zábavnou Stezkou prevence dětských úrazů. Zájemci, kteří se do ní zapojí, mohou vyhrát věcné ceny.