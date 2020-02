Prezident Miloš Zeman podepsal devět zákonů

Prezident Miloš Zeman ve středu podepsal devět zákonů. Výše podpory z veřejných peněz pro české výzkumné organizace například nově nebude záležet pouze na počtu vědeckých výsledků, ale i na jejich kvalitě. Vedle toho signoval i další novely. Mimo jiné o územním členění, rychlosti invalidních vozíků či zákon proti dvojímu zdanění s Tchaj-wanem. Oznámil to ve středu prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Změnu pro výzkumné ústavy přináší vládní novela o podpoře výzkumu. Hodnocení má nově zohlednit postoj odborné veřejnosti, světové trendy a ukazatele, které jsou spojeny s kvalitou výzkumné organizace. Normu připravila vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace, podle níž jsou dosavadní pravidla nedostatečná.

Poskytovatelé podpory například nemohou dostatečně rozhodovat o rozvoji jimi zřizovaných či financovaných výzkumných organizací.

Územní členění Česka a splavnost Berounky

Od příštího roku se také částečně sjednotí územní členění Česka. Vesnice už zpravidla nebudou patřit do jiného okresu než obec s rozšířenou působností, pod kterou spadají. Výjimky bude moci stanovit vyhláškou ministerstvo vnitra.

Ty se mají týkat hlavně obcí z Turnovska, které nyní patří do tří okresů. V doprovodném usnesení to ministerstvu doporučily obě komory Parlamentu. Původní vládní návrh novely předpokládal, že působnost by na Turnovsku změnilo 16 z 37 obcí. Jejich starostové ale argumentovali tím, že změna by lidem výrazně zhoršila dostupnost úřadů.

V současnosti jsou v platnosti dvě právní úpravy členění státu - první je zákon z roku 1960, který dělí ČR na sedm krajů a hlavní město. Kraje tvoří 76 okresů a Prahu deset obvodů. V roce 1997 byl ale přijat ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Podle něj má Česko 13 krajů a Prahu.

Později skončily okresní úřady, které od roku 2003 nahradily úřady obcí s rozšířenou působností. Vznikly správní obvody obcí s rozšířenou působností, ale území okresů nebyla zrušena. Do současnosti je podle vnitra využívají například justice, správy sociálního zabezpečení nebo krajské hygienické stanice.

Ministerstvo vnitra chce ponechat členění na kraje, okresy i obce s rozšířenou působností. Chce ale, aby správní území obce s rozšířenou působností nemohlo spadat do více okresů, ale vždy celé jen do jednoho. Vnitro doporučilo obcím, aby změnily okres a ponechaly si nynější obec s rozšířenou působností.

Dolního toku Berounky o délce čtyř desítek kilometrů se týká další zákon, který Zeman podepsal. Novela zákona o vnitrozemské plavbě vyřazuje úsek řeky ze seznamu významných vodních cest využitelných k dopravě kvůli dopadům na životní prostředí.

Předkladatelé uvádějí, že zařazením dolního toku řeky do seznamu dopravně významných využitelných vodních cest vzniká úřadům povinnost prosazovat jeho splavnění. Znamenalo by to podle nich i významné stavební zásahy včetně vybagrování dna. Projekt splavnění Berounky je podle autorů novely překonaný a je i v rozporu se současnými principy vodní dopravy, péče o přírodu a krajinu a především s principem udržitelného rozvoje.

Obchodování s Tchaj-wanem

Nově signovaný zákon, který má zabránit dvojímu zdanění v obchodních vztazích s Tchaj-wanem, nahrazuje standardní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, protože Česká republika neuznává Tchaj-wan s ohledem na politiku jedné Číny jako samostatný stát.

Návrh zákona je výsledkem dohody z prosince 2017. Vláda očekává, že Tchaj-wan přijme obdobné vnitrostátní opatření jako česká strana.

Příjmy českých firem a lidí plynoucí z Tchaj-wanu, který je označován za jednoho z asijských ekonomických tygrů, jsou nyní zdaňovány v Česku bez ohledu na to, jestli podléhají zdanění v Tchaj-wanu. Daň zaplacenou na Tchaj-wanu si může poplatník pouze uplatnit jako výdaj. Zároveň příjmy osob, které jsou přihlášeny k placení daní na Tchaj-wanu a které získávají na území ČR, podléhají zdanění v Česku.

Až 15 kilometrů v hodině

Rychlost elektrických invalidních vozíků, nad niž by je provozovatelé měli registrovat jako zvláštní vozidlo, se zvýší z nynějších šesti na 15 kilometrů za hodinu. Za stejným účelem novela zvýší o 40 centimetrů na 1,4 metru délku motorových vozíků. Úpravu doporučila vláda, protože vozíky této délky běžně dosahují.

Hlavní autor předlohy Ondřej Veselý (ČSSD) tvrdí, že za současného stavu by mohli policisté rychlost invalidních vozíků s motorovým pohonem měřit a za překročení šestikilometrové ukládat pokuty. Na vozíky s vyšší konstrukční rychlostí navíc podle něho pojišťovny přestaly poskytovat příspěvky. Rychlost 15 kilometrů za hodinu předkladatelé zdůvodňují tím, že odpovídá "nikoli extrémně" rychlému běhu člověka. V Česku je kolem 30 000 vozíčkářů.

Stavební řízení a bankovní identita elektronicky

Prezident podepsal rovněž poslaneckou novelu, díky níž vznikne informační systém pro vyřizování všech záležitostí stavebních řízení. Povolování staveb tak bude možné od července 2023 i v elektronické formě. Digitalizace by měla vést ke zkrácení a zjednodušení řízení pro investory, projektanty, správce inženýrských sítí i úředníky.

Zrovna tak budou lidé moci využívat pro ověřený přístup k elektronickým službám veřejné správy svou bankovní identitu, která slouží k přihlašování do internetového bankovnictví. Předpokládá to poslanecká novela bankovního zákona.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nově povede přehled všech výdejních jednotek pohonných hmot. Dosud vede pouze evidenci čerpacích a dobíjecích stanic. Novela počítá s povinností výdejních jednotek registrovat se do tohoto systému. Povinnost registrovat se do evidence zdůvodňuje ministerstvo omezením rizika nelegálního prodeje pohonných hmot a následných daňových úniků. Aby kontrolní orgány věděly, kde se výdejní místa nacházejí, chce o nich mít stát přehled.

Poslední zákon, jejž prezident signoval, se týká platů zaměstnanců Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) - nadále je bude upravovat platový řád. Toto opatření má dorovnat platové poměry zaměstnanců odměňovaných podle zákoníku práce s poměry zaměstnanců placených podle služebního zákona.